За историята! Младите надежди на България отново са на 1/2-финал на турнир от Големия шлем!

Младите надежди на българския тенис Иван Иванов и Александър Василев продължават да пишат история! Те се класираха на полуфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ при юношите. Шампионът на "Уимбълдън" се наложи в три сета над Макс Шьонхаус (Германия) - 6:4, 0:6, 7:6 (10:3). Братовчедът на Григор Димитров пък беше много по-солиден и не позволи нито един пробив срещу представителя на домакините Андрю Джонсън, който играе с уайлд кард.

Водачът в основната схема в Ню Йорк Иванов започна неубедително мача си с 18-годишния Шьонхаус, макар да направи ранен пробив. Той допусна да му бъде отнета преднината, но нанесе важен удар за 3:2, след което пък защити подаването си. Вторият сет мина ужасяващо за нашия състезател - 0:6. През третата част имаше по един ранен пробив. В тайбрека обаче трениращият в академията на Рафаел Надал българин дръпна с 3:0, 4:1, 8:2 и накрая се поздрави с успеха.

Александър Василев пък в цялата среща се изправи пред три точки за пробив, които отрази. Българинът спечели мача за час и 36 минути, взимайки две подавания на Джонсън в първия сет и едно във втория. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев в предишния етап на турнира надви със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия). Двете ни надежди могат да се изправят един срещу друг във финала, тъй като са в различни потоци.

