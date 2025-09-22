Диетолог обяснява защо не отслабвате въпреки строгата диета

Според диетологът Анджали Мукерджи има няколко скрити причини, които могат да бъдат виновникът за бавната загуба на тегло.

Защо няма дебели японци - тайната им за стройната фигура, без диети

Изпитвате затруднения да свалите излишните килограми въпреки всичките си усилия? Не сте сами. Много хора се оказват в застой в процеса на отслабване, несигурни какво пречи на напредъка им. Според диетолога Анджали Мукерджи има няколко скрити причини, които могат да бъдат виновникът за бавната загуба на тегло. От привидно безобидни навици до скрити здравословни проблеми, тези фактори могат значително да повлияят на способността ви да отслабвате и да поддържате идеалното си тегло.

В публикация, споделена в Instagram, тя пише: „Ако правите всичко под слънцето, но кантарът не се движи - не е ваша вината. Има по-дълбоки причини, поради които тялото ви задържа теглото си.“

Още: Мощната индийска диета отслабва без гладуване: Ключът е в една подправкa

1. Намаляващ прогестерон

Липсата на прогестерон може да наруши метаболизма, да увеличи апетита, да причини задържане на вода и да доведе до доминиране на естроген, като всичко това възпрепятства загубата на мазнини. Този хормонален дисбаланс също така влияе негативно върху функцията на щитовидната жлеза, която е от решаващо значение за регулиране на използването на енергия.

2. Високи нива на инсулин

Повишените нива на инсулин допринасят за бавна загуба на тегло, като насърчават натрупването на мазнини. Това се случва, когато инсулинът сигнализира на тялото да съхранява излишната глюкоза като мазнини и инхибира процеса на липолиза (разграждане на мазнините). Хронично повишените нива на инсулин могат също да предизвикат повишен глад и енергийни сривове, което допълнително усложнява загубата на тегло.

Още: Kлючови добавки, които ще ви помогнат за отслабване

3. Чревна дисбиоза

Чревната дисбиоза, дисбаланс в чревните бактерии, може да попречи на загубата на тегло, като увеличи усвояването на калории, промени метаболизма и съхранението на мазнини и повлияе на глада и желанието за храна. Фактори като диета с високо съдържание на захар и ниско съдържание на фибри, стрес, употреба на антибиотици и някои преработени храни могат да предизвикат чревна дисбиоза, водеща до метаболитни проблеми като инсулинова резистентност.

4. Токсично претоварване

Тялото съхранява токсини в мастните клетки, което потенциално повишава „задната точка“ за съхранение на мазнини и забавя метаболизма. Излагането на токсини от околната среда, BPA от пластмаси, фталати в продуктите за лична хигиена и пестициди може да действа като ендокринни разрушители, като пречи на метаболитните процеси и допринася за наддаване на тегло.

Още: Как хормоните могат да ви помогнат да отслабнете?

„Ето защо отслабването не е просто въпрос на по-малко хранене и повече движение. Става въпрос за намиране на първопричината“, заключава Анджали Мукерджи.