Как да подобрите храносмилането си със семена от копър

Семената от копър могат да ви помогнат да подобрите храносмилането: 5 лесни начина за употреба

Антиоксидантите в семената от копър могат да помогнат за предпазване на червата от оксидативен стрес

Газове, подуване на корема, лошо храносмилане, запек и киселини са често срещани храносмилателни проблеми, които засягат всеки човек. Индийската кухня обаче предлага голямо разнообразие от съставки, които могат да осигурят гладко храносмилане и да ви помогнат да държите често срещаните храносмилателни проблеми настрана. Семената от копър или сауф са едни от тях. Известни със своите храносмилателни свойства, семената от копър често се консумират като освежител за устата след хранене. Освен че се консумират директно, семената от копър могат да се използват по много начини. Тук нека разберем ползите за храносмилането от семената от копър и да открием различни начини за употребата им.

Как семената от копър подпомагат храносмилането

Газогонни свойства: Семената от копър съдържат газогонни вещества, което означава, че помагат за изхвърлянето на газовете от храносмилателната система. Това намалява подуването на корема и дискомфорта, причинени от натрупването на газове.

Спазмолитични ефекти: Съединенията в семената от копър имат спазмолитични свойства, които спомагат за отпускане на мускулите на стомашно-чревния тракт. Това свойство може да облекчи спазмите и крампите, свързани с лошо храносмилане.

Храносмилателни ензими: Семената от копър стимулират секрецията на храносмилателни сокове и ензими, като по този начин подпомагат разграждането на храната и подобряват усвояването на хранителните вещества. Те могат също така да помогнат за подобряване на апетита.

Противовъзпалителни ефекти: Копърът съдържа флавоноиди и други противовъзпалителни вещества, които могат да успокоят лигавицата на храносмилателния тракт. Противовъзпалителните свойства на копъра могат също да помогнат за намаляване на симптомите на възпалително заболяване на червата (IBD).

Антиоксидантни свойства: Антиоксидантите в семената от копър могат да помогнат за предпазване на червата от оксидативен стрес.

Съдържание на фибри: Въпреки че не са изключително богати на фибри, семената от копър осигуряват известни диетични фибри, които могат да помогнат за увеличаване на обема на изпражненията и да насърчат редовното изхождане.

Как да използвате семена от копър за по-добро храносмилане

1. Чай от семена от копър

Вземете 1-2 чаени лъжички семена от копър и ги накиснете във вряща вода за около 10-15 минути. Прецедете течността и я насладете топла. Този чай има успокояващ ефект върху храносмилателната система.

2. Дъвчете след хранене

В повечето индийски домакинства семената от копър се консумират като освежител за уста след хранене. Тази проста практика може да подобри храносмилането и да премахне дискомфорта след хранене.

3. Добавете към напитки

Смлени или цели семена от копър могат да се добавят към различни напитки, дори към любимия ви чай. Семената от копър също така съдържат охлаждащи свойства, което ги прави подходящи за лятна диета.

4. Прах от семена от копър

Смелете семената от копър на фин прах и ги добавете към къри, супи или печени изделия. Това не само ще подобри вкуса, но и ще осигури ползи за храносмилането.

5. Вода от семена на копър

Накиснете една чаена лъжичка семена от копър във вода за една нощ, прецедете ги сутрин и изпийте запарката. Тази детоксикираща напитка може да се консумира през целия ден, за да помогне на храносмилането.

Включването на семена от копър в диетата ви може да бъде естествен начин за подпомагане на храносмилането. Независимо дали се консумират сурови, като чай или се добавят към готвенето, семената от копър предлагат множество ползи, които насърчават здравословната храносмилателна система.