Жителите на "Дружба" се вдигнаха на протест, блокираха бул "Цариградско шосе" (ВИДЕО)

Жители на столичния квартал "Дружба 2" протестират срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца. Те блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". В района има засилено полицейско присъствие. "Протестираме, защото от Столичната община се опитват да правят ремонти на прага на отоплителния сезон", каза Николай Георгиев от Обществения съвет на "Дружба 2". "Настояваме да няма прекъсване от три месеца на парно и вода, аварийни ремонти да се извършват в рамките на няколко дни и да се знае къде, кога и за колко дни ще се спира топлата вода", обясни той, цитиран от БТА.

По думите му още миналата година се е видяло, че водоснабдяването в район "Искър" има голям проблем. Въпреки авариите, през лятото не е предприето нищо, каза Георгиев. "От "Топлофикация" казаха, че в района има прекалено много аварии и е нужно да се направи този ремонт, като няма да бъде всичките 90 дни, а между 10 и 15 дни на каре", обясни Петър Краев, кмет на столичния район "Искър".

Относно това дали от "Топлофикация" ще компенсират гражданите, Краев посочи, че районната администрация е писала до принципала на "Топлофикация", за да се даде отговор на тези въпроси. "Ангажирани са Столичната община, Столичният общински съвет и министърът на енергетиката. Надяваме се някой да отговори на въпросите", каза още Краев. Районният кмет може да съблюдава за срока за изпълнение на ремонта, добави той.

Без топла вода и парно

Припомняме, че преди седмица стана ясно, че "Топлофикация София" спира топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" – втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Ремонтът се налага заради зачестилите аварии и влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа и ще обхване 120 жилищни сгради в района, обясниха от дружеството.

Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в столичния квартал "Дружба-2", ще е между седем и около 15 дни, заяви Петър Петров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД в предаването "Денят започва" по Българската национална телевизия, цитиран от пресцентъра на дружеството.

"Горубляне" също се вдигна

Едновременно с протеста на живущите в квартал "Дружба 2", жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета на София по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Те също блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". В района има засилено полицейско присъствие.

"Вместо Никола Лютов да продължи всички започнати в квартала от предишните управляващи проекти, той е решил да ги блокира", каза за БТА архитект Янита Тарабанова от инициативния комитет "Горубляне". "На среща с него той ни каза, че няма да отделя никакви пари, докато е на власт", обясни тя.

По думите ѝ жителите на "Горубляне" искат развитието на квартала да продължи. Сред исканията на протестиращите са довършване на канализацията, незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план, изграждане на "Спортен парк Горубляне", както и на "Детска площадка Шиндра".

"Кметът блокира развитието на "Горубляне", затова ние ще блокираме Цариградско шосе", заяви Тарабанова. Ако исканията ни не бъдат уважени до следващата неделя, ще започнем ежедневно затваряне на бул. "Цариградско шосе" всяка вечер, добави тя.

След като гражданите блокираха движението, част от тях пуснаха народна музика и играха хоро. Деца излязоха на празното "Цариградско шосе", като ритаха топка и караха велосипеди, предава БТА.