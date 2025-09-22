Ясен е съперникът на България за 1/4-финалите на Световното по волейбол

Националният отбор по волейбол на България научи своя съперник за 1/4-финалите на Световното първенство, което се провежда във Филипините. "Лъвовете" ще премерят сили със САЩ. „Янките“ се класираха за финалната осмица, след като се наложиха с 3:1 срещу Словения в двубой от осминафиналната фаза. "Трикольорите" пък разбиха Португалия с 3:0 и влязоха в топ 8 за първи път от 2010 година насам.

Сблъсъкът между българите и американците е насрочен за четвъртък, 25 септември, като точният час на започване ще бъде уточнен от Международната волейболна федерация (FIVB). Мачът ще стартира в 10:30 или в 15:00 ч. българско време.

Иначе Джанлоренцо Бленджини ще може да разчита на всичките си състезатели за предстоящата среща. Както е известно, в средата на втория гейм срещу "мореплавателите" опитният ни блокировач Илия Петков получи лекарска помощ, а на негово място в игра влезе Преслав Петков. След мача от Българската федерация по волейбол с излязоха с информация за състоянието на Илия Петков.

"Според физиотерапевта на националния отбор контузията не е сериозна. Илия е почувствал болки в глезена още преди мача, които са се засилили след изпълнение на сервис. Добрата новина е, че според медицинския щаб състезателят би трябвало да бъде на линия за следващия мач на България", информираха от родната централа.

