5 естествени източника на биотин и как да ги консумирате за растеж на косата

Ако напоследък косата ви се държи зле, изтънява, чупи се или просто отказва да расте, биотинът може да е малкото чудо, за което кичурите ви копнеят. Известен още като витамин B7, този хранителен елемент, който обича косата, стимулира производството на кератин, укрепва всеки кичур отвътре навън и поддържа скалпа ви щастлив и здрав.

Разбира се, можете да приемате хранителна добавка, но честно казано? Най-добрият (и най-вкусен) начин да си набавите дозата биотин е директно от храната. По този начин получавате и всички останали хранителни вещества, които идват с него, все едно е пълноценна грижа за тялото, но от вашата чиния.

Ето пет богати на биотин храни, които са по същество златна храна за косата, както и как точно да ги консумирате за максимален растеж.

Яйцата са като универсален магазин за здрава коса, пълни с биотин и протеини. Жълтъкът е мястото, където се крие магията на биотина, така че не го пропускайте.

Варени, бъркани, поширани, каквото пожелаете, просто ги направете част от закуската си 3-4 пъти седмично. Чувствате ли се екстра? Смесете жълтъка със зехтин и го използвайте като домашно приготвена маска за коса

Бадемите са малки хранителни бомби - биотин, витамин Е и здравословни мазнини, събрани в едно. Те са като овлажнител за скалпа ви отвътре навън.

Шепа (8–10 бадема) на ден е перфектна. Накиснете ги за една нощ, обелете ги и хапнете сутрин за по-лесно храносмилане. Бадемово масло върху препечен хляб също е подходящо

Сладки картофи

Те не само са богати на биотин, но и на бета-каротин, който тялото ви превръща във витамин А, изключително важен за здравето на космените фоликули.

Печете ги, пасирайте ги или ги добавете в супи. Стремете се към 2-3 порции седмично. Добавете малко зехтин или гхи, за да помогнете на тялото си да усвои полезните вещества.

Слънчогледови семки

Не подценявайте тези малки същества, те са богати на биотин, цинк и витамин Е, всички от съществено значение за лъскави и здрави кичури.

Поръсете върху салати, смутита или кисело мляко. Или просто ги хапвайте сами. Изберете несолени и сурови или леко печени.

Спанакът е цялостен пакет за грижа за косата: биотин, желязо, фолат и витамин С, всички действащи заедно, за да подобрят кръвообращението на скалпа и да поддържат кичурите здрави.

Добавяйте към салати, смутита или сотирайте с чесън. Яжте го 3-4 пъти седмично за забележими резултати.

Вашият лесен план за растеж на косата

Комбинирайте тези пет храни в седмичните си хранения и ще видите как косата ви ще ви благодари. Например:

Закуска: Бъркани яйца със спанак върху пълнозърнест тост

Закуска: Шепа накиснати бадеми

Обяд: Салата от сладки картофи с дресинг от зехтин

Вечерна закуска: Слънчогледови семки + смути

Вечеря: Пържен спанак с кафяв ориз и пилешко месо на скара или тофу

Останете постоянни поне 8-12 седмици, косата се нуждае от време, за да расте, така че търпението е най-добрият ви приятел тук.