Ето как да пречистите въздуха в дома си БЕЗ пари - мирише приятно и помага на съня

Повечето от нас свързват дафиновите листа с кухнята, но малцина знаят, че те могат да подобрят и качеството на въздуха в дома. Открийте ползите от изгарянето на дафинови листа у дома и научете как можете да използвате ароматната им сила, без да давате и лев за синтентични ароматизатори.

Какви са ползите от изгарянето на дафинови листа у дома?

Дафиновите листа (Laurus nobilis) се свързват предимно с готвенето - перфектно подобряват вкуса на супи, сосове и меса. Малко хора обаче знаят, че етеричните масла, които съдържат, включително евгенол, цинеол и пинен, могат да освежат въздуха и да му придадат деликатен, пикантен, дървесен аромат.

Още: Кои са билките с най-приятен аромат?

Ароматът им помага за неутрализиране на неприятните миризми след готвене, насърчава релаксацията след стресиращ ден и насърчава вечерната релаксация с чай или книга, както и дълбокия сън. В резултат на това стаята става по-ароматна и уютна. Освен това, ароматът на тлеещи дафинови листа може да отблъсне някои насекоми, като молци и комари. Гризачите също не ги обичат.

Как безопасно да горим дафинови листа?

За да горите безопасно дафинови листа у дома, използвайте само сухи листа и подгответе правилно мястото, където ще тлеят. Най-добре е да използвате термоустойчив съд – керамична или метална купа, или пепелник – и да поставите 1-3 дафинови листа в него. Леко запалете горната част, след което духнете пламъка, така че листата само да тлеят – подобно на тамян. Ароматният дим трябва да се остави да влезе в стаята за няколко минути, след което е необходимо да се проветри старателно стаята, за да се избегне натрупването на дим. Съдът трябва да се постави върху незапалима повърхност, като например плочки.

Още: Защо ароматите от Близкия изток превзеха пазара

Докато тлеят, не оставяйте листата без надзор и не ги поставяйте близо до завеси, мебели или други запалими материали. Съдът също трябва да се държи далеч от деца и домашни любимци. В по-малки помещения е най-добре да ограничите броя на листата до едно или две, за да предотвратите прекалено интензивния аромат. След завършване на ритуала се уверете, че листата са напълно угасени – в идеалния случай ги полейте с вода. Тази практика обаче трябва да се избягва от хора, чувствителни към дим, астма или алергии.

Дафинови листа, но без горене

Вместо да горите дафинови листа, можете да използвате по-безопасни, бездимни методи за ароматизиране. Те произвеждат същия ароматен ефект, но без риск от натрупване на дим и дразнене на дихателните пътища. Ароматизатор, напълнен с топла вода и 1-2 счукани дафинови листа или капка етерично масло от дафинов лист, работи перфектно.

Още: Как домът ви да мирише на луксозен хотел?

Тенджера с вряща вода с дафинов лист, лимонова кора и пръчка канела е също толкова ефективна – след няколко минути въздухът в дома ви ще се изпълни с топъл, пикантен аромат, който ще повдигне настроението ви и ще неутрализира неприятните миризми. Преди и след всяка ароматерапия е добра идея да проветрите стаята за 5-10 минути – най-добре е да направите кръстосана вентилация.

Друга идея е да използвате естествени освежители за въздух без дим, като например дафинови листа в памучни торбички и пъхнати сред предметите в килера – те ефективно отблъскват молците, като същевременно ухаят свежо. Можете също да ги смесите с пръчка канела или портокалова кора за топъл, зимен аромат.

Защо ароматът на мента е бил смятан за свещен от древните египтяни и римляни