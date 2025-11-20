Храни, които повишават имунитета на децата

Диетологът Ловнит Батра предлага пет полезни храни, които всеки родител трябва да включи в диетата на детето си.

С желирани бонбони и хапчета за имунитет, отрупани с рафтовете на супермаркетите, родителите често са изкушени да разчитат на тях. Ловнит Батра казва, че е време да се върнем към основите и че вашата кухня има всичко необходимо. „Не ви трябват лъскави желирани бонбони или таблетки, за да засилите имунитета, истинската, трайна сила идва от храната“, казва тя в последната си публикация в Instagram. Нейното послание подчертава една проста, научно обоснована истина: обикновените натурални храни могат ефективно да поддържат имунната система на детето. За да улесни родителите, Ловнит сподели списък с пет леснодостъпни, богати на хранителни вещества и подходящи за деца подсилващи имунитета продукти, които могат да се добавят към ежедневните ястия. „Имате всички противовъзпалителни подсилващи имунитета продукти със себе си в кухнята си, особено през зимата“, добавя тя.

Цитрусови плодове (портокали, лимони, мандарини)

Мандарините, портокалите и лимоните все още са суперзвезди за имунитет. Според Ловнит, витамин С и нарингинът работят особено добре заедно. Когато се комбинират, те насърчават заздравяването на рани, укрепват защитните системи на организма и намаляват възпалението. Тя предлага да се избират цитрусови плодове с ярки цветове, които са ясен знак за по-високо съдържание на антиоксиданти.

Броколи

Децата обикновено са против зелените храни, но броколите си заслужават усилието. Богати на сулфорафан и витамин С, те засилват имунните реакции и процесите на детоксикация. Ловнит препоръчва да се сервират леко сварени в супи или в комбинация с обилни храни като кхихди, за да бъдат броколите подходящи за деца, без да се жертва хранителната стойност.

Бадеми

Бадемите са чудесен начин за повишаване на имунитета. Бадемите, които са богати на здравословни мазнини и витамин Е, спомагат за защитата на имунните клетки и подпомагат усвояването на други мастноразтворими витамини, като А и Е, които също са жизненоважни за предпазване от инфекции. За лесен и хранителен тласък, родителите могат да включат бадемов прах в кхир, смутита или каши.

Един прост съвет за родители

Посланието на Ловнит е да се създаде имунитетна диета с естествени храни, цвят и разнообразие. Редовната употреба на билки като джинджифил и куркума, както и кисело мляко като лека закуска, може да окаже голямо влияние. Защото „истинският имунитет не идва от бутилка – той расте в кухнята“, съветва тя родителите.