Експертите са категорични: Никога не правете това, ако сте настинали

Може да се чувствате по-зле по това време на годината и има причина за това: според специалисти сезонът на настинките и грипа е в ход. Сезонът започна в началото на октомври, като пиковите ще настъпят от декември до февруари.

Студеният въздух навън може да раздразни и изсуши лигавиците в носа ви, които са част от естествената защитна система на тялото. „Когато тези мембрани изсъхнат, те са по-малко ефективни при улавяне и изхвърляне на вируси“, казва д-р Карпузоглу.

Проучване показва, че ниската влажност увеличава предаването на вируси по въздушно-капков път, поради което случаите на настинка и грип се увеличават през по-студените месеци.

Друг допринасящ фактор? Вашата имунна система може да бъде по-слаба при по-ниски температури поради намаленото излагане на слънчева светлина, което може да доведе до по-ниски нива на витамин D – решаващ за имунната функция.

Проучване на биомолекулите установява, че витамин D играе роля в активирането на имунната защита и по-ниските нива могат да намалят способността на тялото ви да се бори с инфекциите, което ви прави по-податливи на настинки през това време на годината.

Какво е настинката

Настинката е вирусна инфекция, която засяга горните дихателни пътища, включително носа, гърлото, синусите и ларинкса.

„Обикновено тя се причинява от риновируси, но могат да бъдат причинени и други вируси, като коронавируси и аденовируси“, казва д-р Карпузоглу. „Тези вируси са силно заразни и се разпространяват предимно чрез дихателни капчици, когато заразеният човек кашля, киха или говори. Вирусите на настинката могат също така да оцелеят върху повърхности в продължение на часове, което прави възможно предаването им чрез контакт от ръка към повърхност, последван от докосване на лицето.“

Типичните симптоми на настинката включват болки в гърлото, хрема или запушен нос, кихане, кашлица, леко главоболие и понякога температура.

„За разлика от грипа, който може да предизвика по-тежки симптоми като висока температура и болки в тялото, настинката обикновено води до по-лек дискомфорт“, добавя д-р Карпузоглу.

„Началото на симптомите настъпва от 1 до 3 дни след излагането на вируса. Повечето настинки отшумяват сами в рамките на 7 до 10 дни, въпреки че някои симптоми, като например продължителна кашлица, могат да продължат до две седмици.“

Единственото нещо, което никога, ама никога не трябва да правите, когато сте настинали

Според д-р Карпузоглу единственото нещо, което никога не трябва да правите, когато сте настинали, е да се насилвате да спортувате усилено или да претоварвате тялото си.

„Докато леката активност, като ходенето, може да помогне за прочистване на носните пътища и да подобри кръвообращението, интензивното физическо натоварване, като бягане или вдигане на тежести, може да има обратен ефект върху имунната ви система“, казва д-р Карпузоглу.

„Когато сте болни, тялото ви вече използва енергия и ресурси, за да се бори с инфекцията. Налагането на интензивни физически упражнения отклонява тези ресурси от имунния отговор и ги насочва към възстановяването на мускулите, което прави тялото ви по-малко подготвено да се справи с вируса.“

Проучване установява, че интензивните упражнения по време на вирусна инфекция могат да удължат времето за възстановяване и да увеличат податливостта към усложнения като бронхит или пневмония.

Стресът пък може да отслаби имунния ви отговор, което да затрудни възстановяването от настинка. Проучванията показват, че хроничният стрес може да потисне естествените защитни сили на организма, като увеличи продължителността и тежестта на симптомите на настинка.

„Освен това интензивните физически упражнения могат да увеличат отделянето на хормони на стреса като кортизол, които при продължително повишаване могат да потиснат имунната функция. Това е особено вярно, когато организмът ви вече е компрометиран поради заболяване“, добавя д-р Карпузоглу.

Вместо да се занимавате с изтощителни упражнения, д-р Карпузоглу препоръчва да изберете по-възстановяващи практики, като йога, леко разтягане или кратки разходки.

„Тези дейности позволяват на тялото ви да продължи да се движи, без да претоварват имунната ви система, и могат да помогнат за намаляване на възпалението и насърчаване на по-добро кръвообращение – ключови компоненти на възстановяването“, казва тя. „Слушайте тялото си и дайте приоритет на почивката, хидратацията и правилното хранене, докато имунната ви система се бори.“

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

