Есенни подправки, които засилват метаболизма и имунитета

Зимата е тук и всичко, което мирише на кардамон и канела, изведнъж се усеща като малък, ядлив нагревател. Студените месеци тласкат телата ни към комфорт: бавни сутрини, дебели пуловери, щедри яхнии и подправките, към които посягаме, правят повече от това просто да придадат на храната вкус на дома.

Много пикантни, ароматни подправки имат леки термогенни, метаболитни и имунни ефекти (те повишават усещането за топлина, стимулират изгарянето на калории и подпомагат имунните и метаболитните пътища), поради което горещо лате с джинджифил и канела или супа с чили се усещат едновременно успокояващо и функционално в хладна нощ.

Канела

Една щипка канела върху овесената ви каша не само ухае на есен: активните ѝ съединения (като цинамалдехид) са свързани с понижаване на кръвното налягане и подобрени маркери за сърдечно-съдов риск , така че добавянето на щипка канела редовно в кисело мляко, кафе или овесена каша е лесен и вкусен тласък към здравето на сърцето.

Черен пипер

Хареса на черния пипер благодарение на пиперина, който прави повече от това да усилва вкуса (и да помага за усвояването на куркумина). Лабораторни и животински изследвания показват, че пиперинът намалява усвояването на холестерола от чревните клетки и променя транспортните протеини, участващи в усвояването на липидите, което е биохимично обяснение защо черният пипер често се свързва с по-добро справяне с липидите. Ако добавите смлян черен пипер върху печени зеленчуци или в супи, добавяте съединение, чиито ефекти върху усвояването на холестерола са изследвани директно от изследователите.

Куркума

Водещата съставка на куркумата, куркуминът, е противовъзпалителна и показва малки, но последователни намаления на телесното тегло и обиколката на талията в литературата, което означава, че куркумата може да бъде полезно, нискофрикционно допълнение към разумната диета. Проучване, публикувано в „Хранене и диабет“, заключава, че добавките с куркумин/куркума умерено намаляват теглото и обиколката на талията при хора с преддиабет или диабет тип 2.

Кардамон

Яркият, смолист вкус на кардамона кара чая и яхниите да пеят, а освен аромата, екстрактите са показали антибактериална активност срещу пародонтални патогени в лабораторни и клинични изследвания. Използването на счукани шушулки кардамон в пресен чай, дъвченето на шушулка след хранене или добавянето на кардамон към готвенето са лесни начини да се насладите на неговите ползи за освежаване на дъха и орално здраве.

Ядки

Когато дневната светлина е оскъдна, шепа ядки могат да подобрят настроението и да ви дадат по-стабилна енергия . Орехите, богати на омега-3 мастни киселини, антиоксиданти и прекурсори на мелатонин, доказано подобряват настроението при здрави млади мъже; редовната консумация на ядки също така поддържа устойчива енергия и ситост през по-студените месеци, когато жадуваме за по-тежка храна.

Джинджифил

Джинджифилът е предпочитаната зимна подправка с причина: той затопля, успокоява храносмилането, а в клинични изпитвания на традиционни препарати (включително моксатерапия с джинджифил), интервенциите с джинджифил са свързани с по-добри резултати по отношение на съня и намалени симптоми на умора/депресия при хора със синдроми, подобни на хронична умора, което е полезно, ако сивотата на зимата прави съня или енергията крехки.

Карамфил

Карамфилът е концентриран в евгенол и други биоактивни вещества; традиционно се използва за болки в гърлото и за грижа за устната кухина, а съвременни лабораторни изследвания показват, че екстрактите от карамфил модулират имунните клетки и могат да засилят определени хуморални (антителни) реакции, като същевременно променят възпалителната сигнализация. Карамфилът в масала чай, компот или портокал, обсипан с карамфил, внася антиоксидантни и имуномодулиращи компоненти в диетата.