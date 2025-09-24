Как правилно да берете копър

Знанието как да берете копъра правилно може да ви помогне да извлечете максимума от вкуса на тази студоустойчива билка. Независимо дали го използвате за кисели краставички, подправки или гарниране, копърът добавя свежест към супи , салати , яйца и домашно приготвени туршии. От ароматните му листа до нежните му семена, всяка част от растението копър може да се бере и използва по различни начини. берете копър за максимална свежест и вкус.

Инструменти, които ще ви трябват

Ножици

Хартиени кърпи

Хартиена торбичка

Инструкции

Вземете чисти ножици и отрежете листата там, където се срещат стъблото на листа и основното стъбло. „Внимавайте да не повредите останалата част от растението“, казва Линдзи Частейн, основател и главен изпълнителен директор на The Waddle and Cluck.

За семенните глави отрежете целия цвят. „Боравете внимателно с листата, за да не ги смачкате“, казва Частейн. „Запазете отрязаните семенни глави също непокътнати.“

Изплакнете събрания копър под хладка вода, ако планирате да го ядете веднага. „Оставете копъра да изсъхне на въздух или го подсушете внимателно с кухненска хартия или преса за салата, ако планирате да използвате пресния копър веднага“, казва тя.

Кога да берем копър

Копърът обикновено се засажда и бере през пролетните и есенните градини . Кога да берете копър зависи до голяма степен от това коя част от растението искате да съберете.

Събиране на листа: „За листата изчакайте, докато растението копър достигне височина поне 15 сантиметра“, казва Частейн. Що се отнася до зрялостта, листата на растението ще бъдат най-вкусни, когато копърът изглежда сякаш е на път да цъфти или току-що е започнал да цъфти. „Ще има много яркозелени листа“, казва Частейн.

Събиране на семена: За да съберете семената на копър, ще трябва да изчакате, докато цветните главички покафенят и изсъхнат.

Събиране на цветя: Цветовете от копър могат да се берат след като прецъфтят.

Какви тънкости има в консервирането на копър

Що се отнася до подходящото време за прибиране на реколтата, изберете сутринта. „Най-добре е да берете копъра сутрин, след като росата изсъхне, ако растенията са навън“, казва Частейн. Това е така, защото ще получите най-добрия вкус от растението, тъй като то няма да има време да изсъхне през деня. „Ако копърът ви е вътре, полейте го няколко часа или през нощта, преди да искате да приберете реколтата“, казва тя. Това ще гарантира, че растението не е изсъхнало.

Как да запазите семена от копър

Сега е моментът да изберете да запазите семената за следващия сезон. „Изсушете всички събрани семена, като ги поставите върху сито или хартиена торбичка“, казва Частейн. Две седмици по-късно внимателно разтъркайте сухите цветни глави, за да отделите семената на копъра. „Съхранявайте семената в херметически затворен контейнер, докато не сте готови да ги засадите“, казва Частейн.

Как да съхраняваме пресен копър

Съхранението на реколтата от копър е лесно. „Ако не използвате копъра си веднага, съхранявайте го в хладилник в разхлабени найлонови торбички, увити във влажни хартиени кърпи“, казва Частейн. Ако искате да съхранявате реколтата си от копър за по-дълго време, оставете я да изсъхне, след като сте я изплакнали напълно, след което я замразете.