Японската техника за пиене на вода, която пречиства тялото

Как се пие топла вода и защо има ефект върху тялото?

Японски учени твърдят, че тази техника на пиене на вода насърчава ефективното прочистване на всички органи и системи.

Япония се счита за лидер в класацията на страните по очаквана продължителност на живота . Много учени смятат, че тайната на дълголетието се крие в правилното хранене и пиенето на топла вода , което има специално значение за всеки човек.

Родното място на всички живи същества е водата, тя дава живот. Водата притежава най-чудесните и лечебни свойства. Лечението с гореща вода се използва в Япония от хиляди години.

Лечение със саджу

Саю - означава „вряща вода“ на японски . В кипящо състояние се отделят частици хлор и други вредни примеси, съдържащи се в нея. Преварена вода, охладена до 50-60 градуса по Целзий, се нарича „джудзамаши“ и се пие за подобряване на състоянието на организма.

Какъв е ефектът от горещата вода?

Пиенето на топла вода има затоплящ ефект, всички метаболитни процеси в човешкото тяло се подобряват, естествените защитни сили на организма се засилват. Японски учени твърдят, че топлата вода стимулира ефикасното функциониране на органите и системите.

Пиенето на саджу насърчава детокс ефекта - ускорено отстраняване на токсините и отпадъчните продукти от тялото, помага за справяне със запека и развиване на устойчивост на стрес.

В същото време кожата се почиства, става по-сияйна и лъскава .

Този метод ви позволява да се отървете от излишното тегло, тъй като помага за безболезненото изгаряне на излишните калории и засилване на чревната перисталтика.

Кога трябва да пиете саджу?

Препоръчително е да се пие топла вода веднага след нощен сън или вечер преди лягане.

Сутрин саджу ви помага да се събудите по-бързо, да почувствате прилив на енергия и да се подготвите за активен работен ден .

Преди да заспите, топлата вода помага за бързото изгаряне на излишните калории и осигурява дълга, пълноценна почивка.

Според японските съвети, човек не трябва да пие твърде много вода. Достатъчно е да се пият до 800 мл или четири чаши на ден. Детоксикиращият ефект при някои хора причинява чувство на силна умора. Не бива да пиете вода твърде бързо, по-добре е да я приемате на малки глътки, така че всички органи и системи постепенно да се затоплят.