5 начина да използвате кафе за сияйна кожа

Кафето е пълно с антиоксиданти, а кофеинът в него помага за намаляване на подпухналостта, изсветляване на матовата кожа и дори за стягане. Звучи ли ви мечтателно? Така е. Така че, ако кожата ви напоследък изглежда малко „мръсна“, не тичайте до магазина. Просто нахлуйте в кухнята си.

Ето 5 забавни и супер лесни начина да използвате кафе, за да получите свежа и сияйна кожа за минути:

Скраб за кафе „Мързеливото момиче“

Това е очевидно. Бърз скраб с кафе и бум, кожата ви се усеща като чисто нова.

Какво ще ви е необходимо:

1 лъжица смляно кафе

1 лъжица мед

Малко зехтин или кокосово масло

Как да го използвате:

Разбъркайте всичко, нанесете върху лицето си и нежно разтрийте с кръгови движения. Избягвайте обаче очите. Търкайте за минута-две, след което изплакнете с хладка вода. Готово.

Защо е невероятно:

Кафето ексфолира, медът хидратира, а маслото ви придава този блясък. Ще изглеждате сякаш сте спали 8 часа (дори и да не сте)

Маска от кафе и кисело мляко

Това е идеално, когато кожата ви се чувства уморена, стресирана или просто безчувствена.

Ще ви е необходимо:

1 лъжица кафе

2 лъжици обикновено кисело мляко

Как да го използвате:

Разбъркайте до получаване на кремообразна паста, разнесете я върху чистото си лице и охладете за 15-20 минути. Изплакнете с хладка вода.

Защо е страхотно:

Киселото мляко съдържа млечна киселина, която нежно освежава и изглажда кожата, докато кафето събужда лицето ви. Ще изглеждате освежени и сияйни за нула време

Проспали сте? Имали сте махмурлук? Изобщо не сте спали? Тези бебета ще ви спасят.

Ще ви е необходимо:

Сварено черно каф

Тава за лед

Как да го използвате:

Замразете свареното си кафе на кубчета. На сутринта увийте едно кубче в мека кърпа и го разтийте по цялото лице, особено под очите и около челюстта.

Защо е магия:

Студено + кофеин = незабавно премахване на подпухналостта и стягане на кожата. Ще се чувствате по-бодри и кожата ви ще изглежда стегната. Освен това е супер освежаващо.

Зоната под очите

Зоната под очите ви изглежда допълнително сенчеста, тази малка смес ще ви помогне много.

Ще ви е необходимо:

1 чаена лъжичка смляно кафе

1 чаена лъжичка гел от алое вера

Как да го използвате:

Разбъркайте и го потупайте нежно под очите си (не търкайте!). Оставете да действа 10 минути, след което изплакнете.

Защо работи:

Кафето засилва кръвообращението и намалява подпухналостта, докато алоето успокоява и хидратира. Използвайте го няколко пъти седмично и кажете „сбогом“ на пандините

Полираща кафе формула за цялото тяло

Защо да се спирате само на лицето си? Този е перфектен преди вечерно излизане или когато кожата ви е матова и безжизнена.

Ще ви е необходимо:

1/4 чаша утайка от кафе

2 супени лъжици кафява захар

2 супени лъжици кокосово масло

Как да го използвате:

Под душа, втрийте този скраб по цялото тяло с кръгови движения, особено по лактите, коленете и сухите участъци. Изплакнете и подсушете с потупване.

Защо е страхотно:

Ще излезете от душа сияещи, гладки и ухаещи като луксозен спа център. Освен това, редовната употреба може да помогне и с целулита. Печеливша комбинация!

Бързи съвети

Винаги правете тест за локално увреждане, по-добре да се предпазите, отколкото да съжалявате.

Използвайте смляно кафе, не разтворимо (разтворимото е безполезно тук).

Не прекалявайте, 2-3 пъти седмично е напълно достатъчно.

Хидратирайте след това. Винаги. Кожата ви ще ви бъде благодарна.

О, и може би не използвайте ексфолианти с кафе, ако имате чувствителна или наранена кожа. Може да е малко прекалено.