Жена, отслабнала за 1 месец, каза как бързо е смъкнала мазнините от корема

Диетолози посочиха прости и ефективни начини да се отървете от мазнини по корема. Съветите им са публикувани в онлайн изданието Eat This, Not That! (ETNT).

Според диетоложката Бес Бергер е важно да се откажете от простите въглехидрати и да преминете към сложните. Специалистката посъветва постепенно да се премине към по-здравословно хранене. Например, започнете да ядете боб или сладки картофи веднъж на ден вместо сладко, хляб и други тестени изделия. Освен това Бергер предложи да се обърне внимание на закуските. „Напълнете буркан за бисквитки със сурови бадеми. Заменете чипса, бисквитките, шоколадите, тортите и бонбоните с шепа ядки или нарязани зеленчуци, които могат да се потопят в хумус“, каза тя. Топ фризор каза каква грешка правят всички жени след измиване на косата Експертка по грижа за косата от Амстердам разкри основните грешки, допускани след измиване на косата и изненада потребителите. Вестник ... Прочети повече Диетологът Яне Мулщейн препоръчва да се пият две чаши вода преди хранене, за да се борят мазнините по корема. Това ще намали чувството на глад и ще избегне преяждането. Друг начин да се отървете от коремните мазнини е да ядете много зеленчуци, които да представляват 50 процента от чинията ви по време на хранене. Зеленчуците съдържат полезни за организма фибри, които удължават усещането за ситост. За тези, които обичат сладкото, експертите предлагат да заменят високовъглехидратните шоколади и сладкиши с плодове. „Когато ви се прииска нещо сладко, вземете цяло парче плод. Захарта, която се съдържа в този плод, ще задоволи желанието ви по най-здравословния и безопасен начин”, препоръчва диетологът Лон Бен-Ашер. Също така диетолозите предложиха да не се яде преди лягане, да се яде по-често, но на малки порции, за да се подобри качеството на съня. Освен това те призоваха да се намери източник на радост не само в храната, но и например в разходките, четенето на книги, срещата с приятели и спортуването. По-рано беше съобщено, че специалистите съветват да се пие вода, зелен чай и протеинови шейкове за отслабване. Според Сюзън Бауърман сладките напитки повишават нивата на кръвната захар, поради това човек започва да наддава на тегло.

