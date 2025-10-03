Дефицит на протеин: Симптомите, по които ще го познаете

Не можете да лишавате тялото си от протеини всеки ден: за разлика от мазнините и въглехидратите, протеините не се натрупват в тялото. Диетологът Тагухи Аветова идентифицира няколко признака, че не приемате достатъчно протеини с храната.

Симптомите, които издават дефицит на протеини

Матов тен на кожата. Колагенът, основният структурен протеин на кожата, играе жизненоважна роля за поддържането на нейния тонус и еластичност. Когато нивата на протеини в организма са недостатъчни, възниква дефицит на колаген, което води до намален тонус на кожата, поява на фини бръчки, сухота и загуба на естествен блясък.

Оток. Протеините също играят жизненоважна роля във водно-солевия баланс на тялото. Те помагат за регулиране на нивата на течности в клетките и тъканите. Ако в тялото липсват протеини, този процес може да бъде нарушен, което води до подуване. Подуването може да бъде особено забележимо по лицето, краката и ръцете.

Отслабване на косата и ноктите. Кератинът, протеинът, който изгражда ноктите и косата, също зависи от адекватен прием на протеини. Липсата на протеини може да отслаби косата и ноктите, правейки ги чупливи и склонни към загуба. Правилната диета, богата на протеини, може да помогне за поддържането на здрава коса и нокти, правейки ги здрави и блестящи.

Слабост. Без достатъчно протеин, мускулната тъкан ще се свие и ще забележите, че дори малки усилия ви изморяват. Дефицитът на протеин може да доведе до слабост и внезапна загуба или покачване на тегло.

Лекарят обяснява също, че дефицитът на протеини може да доведе до силно желание за сладко и храносмилателни проблеми. Освен това, липсата на този елемент може да доведе до по-бавно заздравяване на рани.

Намален имунитет. Липсата на протеини може да отслаби имунната ви система, правейки ви по-податливи на инфекции и заболявания. Протеинът е жизненоважен за производството на антитела и имунни клетки. Когато приемът на протеини в диетата е недостатъчен, способността на организма да се бори с патогените е намалена, което води до по-чести заболявания.

Ниска костна плътност. Протеинът е от решаващо значение за поддържането на здравето на костите – дефицитът му може да намали костната плътност. Ниските нива на протеин могат да нарушат усвояването на калций и образуването на кости, увеличавайки риска от фрактури и остеопороза. Осигуряването на адекватен прием на протеини е от съществено значение за здрави и силни кости.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Как да увеличим дневния си прием на протеин от растителни източници?