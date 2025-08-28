Как да си направите алкална вода у дома

Влезте във всеки магазин за хранителни стоки и вероятно ще забележите рафтове, отрупани с бутилирана алкална вода. Тя се рекламира като по-чиста, по-здравословна, по-добра за храносмилането, дори по-хидратираща. Но има един проблем - скъпа е. Истината е, че всъщност не е нужно да я купувате. С няколко прости трика алкалната вода може да се направи у дома. Не са необходими сложни машини, няма безкрайни разходи.

Така че, ако целта е да промените обикновената питейна вода и да ѝ придадете този алкален вкус, ето пет прости метода, които действително работят.

Щипка сода бикарбонат

Още: Какво е алкална вода и има ли реални ползи от нея?

Това може да изненада хората, защото е толкова основно. Содата бикарбонат, същият бял прах, който се намира в повечето кухненски шкафове, е естествено алкална. Само малка щипка може да промени pH на водата.

Ето как се прави: вземете чаша филтрирана вода и разбъркайте около 1/8 чаена лъжичка сода бикарбонат. Това е. Без кипене, без чакане. Водата става по-алкална почти мигновено.

Защо работи? Содата бикарбонат има pH около 9, което е по-високо от неутралната вода. Смесва се бързо и повишава алкалността за секунди. Единственото нещо, което трябва да се има предвид, е натрият. Тъй като содата бикарбонат е на основата на сол, всеки, който ограничава приема на натрий, трябва да я използва пестеливо.

Лимон

Още: Алкалната вода е истинско чудо: Поливайте цветята, варете зеленчуците и пийте на гладно

На пръв поглед лимоните изглеждат кисели. Отхапете един и няма да сбъркате киселия им вкус. Но след като се усвоят, лимоните имат обратния ефект - оставят алкални странични продукти в тялото.

Пийте всяка сутрин по 2 чаши от тази напитка и след няколко дни ще усетите разликата

Номерът е да използвате както сока, така и кората. Нарежете лимон на тънки резени, хвърлете ги в кана с вода и оставете да престои няколко часа. Още по-добре е да престои една нощ. До сутринта водата има освежаващ и леко цитрусов вкус, но кората освобождава и минерали като магнезий и калций, които ѝ придават алкален тласък.

Алкални кани и филтри

Този метод е по-малко кухненски трик и по-скоро избор на начин на живот. Каните за алкална вода изглеждат като обикновените филтърни кани, но разликата е в патрона. Тези филтри не само пречистват водата, но и добавят минерали, които повишават pH.

Още: Как се приготвя алкална вода и защо трябва да се пие всяка сутрин

Всичко, което е необходимо, е да налеете чешмяна вода, да я филтрирате и да съберете водата в каната отдолу. Удобно е, особено за семейства, защото винаги има постоянен запас. Освен това, служи и като пречиствател, премахвайки неща като хлор или тежки метали.

Още: Ето как да си направите СУПЕР полезна алкална вода

Хималайска сол

Ето един метод, който е едновременно старомоден и хитър. Хималайската розова сол или всяка друга качествена каменна сол не е само натрий. Тя съдържа десетки микроелементи, магнезий, калций и калий, всички от които променят баланса на водата.

За да я приготвите, пуснете малка щипка (не повече от 1/8 чаена лъжичка) в чаша филтрирана вода и разбъркайте. Резултатът е леко минерализирана вода, която не само е по-алкална, но и подпомага хидратацията. Това е така, защото електролитите от солта помагат на тялото да абсорбира водата по-ефективно, което е особено полезно след тренировка или горещо време