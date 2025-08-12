Как правилно да премахнете петно от вино

Петната от червено вино са изключително трудни за премахване от дрехите. Най-добре е да третирате петното от вино веднага – колкото по-старо е, толкова по-упорито ще бъде. Ако не можете да се справите с това навреме, не се страхувайте. Добрата новина е, че повечето петна от вино могат да бъдат напълно премахнати или поне намалени с обикновени домакински почистващи препарати. Имайте предвид, че никога не трябва да поставяте плат, оцветен с вино, в гореща сушилня, тъй като топлината ще втвърди петното и ще направи премахването му почти невъзможно.

Как да третирате прясно петно от червено вино

Започнете, като попиете петното с чиста кърпа или кухненска хартия . Притиснете внимателно и потупайте – не търкайте, тъй като търкането ще затвърди петното. След като петното е попито, сте готови да го третирате с един от следните нетоксични почистващи разтвори за дома.

Още: Това са най - добрите сортове грозде за домашно вино

Използвайте кошерна сол

Поръсете обилно петното със сол (кошерната сол има по-големи, плоски зърна от трапезната сол с по-голяма повърхност за абсорбиране). След това опитайте една от следните опции:

Оставете солта за една нощ, за да поеме колкото е възможно повече винен пигмент.

Ако материята на дрехите ви е здрава, като например дънки или тежък лен, поставете плата върху купа, така че петното да е центрирано. След това бавно изсипете вряща вода върху петното от вино от около 20 см нагоре, за да може силата на водата да помогне за изтласкването на петното.

Още: Как бързо и лесно да премахнете петна от грим

Ако петното е изчезнало, изперете дрехите както обикновено.

Опитайте клубна сода

Изсипете обилно количество газирана напитка върху петното и я оставете да престои една нощ. Не замествайте газираната напитка със селцер или друга газирана напитка.

Смесете бял оцет и перилен препарат

Още: Премахнете мазните петна: 4 подръчни средства, които ще спасят дрехите ви

Покрийте петното изцяло с бял оцет и толкова капки течен перилен препарат , колкото е необходимо. Киселинността на оцета разтваря връзката между багрилото и влакната на тъканта, което улеснява перилния препарат да отстрани останалия пигмент. Оставете тъканта да престои една нощ.

4 причини защо се образуват мокри петна по тавана

Комбинирайте течност за миене на съдове и водороден пероксид

Смесете водороден пероксид и препарат за миене на съдове (3 части пероксид към 1 част сапун).

Тествайте малко количество от разтвора върху незабележимо място, тъй като водородният пероксид е избелващо средство. Ако тестовото ви място изглежда добре след изсъхване, изсипете сместа върху петното и я оставете да престои 20 до 30 минути.

Още: В сезона на зимнината - ето как да изчистим петно от лютеница

Изперете дрехата веднага или я изплакнете със студена вода.