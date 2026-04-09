Кои хора НЕ трябва да ядат агнешко този Великден

Великден е съвсем близо, а с него и традиционната празнична трапеза, на която в много домове ще присъства агнешко месо.

Въпреки че агнешкото месо е богато на хранителни вещества и източник на висококачествен протеин, то не е идеален избор за всеки. За определени групи хора то може да представлява риск за здравето, така че те трябва да го ограничат или избягват напълно.

1. Хора с висок холестерол и сърдечни заболявания

Агнешкото месо, особено мазните му разфасовки, е с високо съдържание на наситени мазнини и холестерол, което може да увеличи риска от сърдечни заболявания. Прекомерната консумация на червено месо е свързана с повишени нива на LDL („лош“) холестерол, което може да доведе до запушване на артериите и повишен риск от инфаркт и инсулт.

Препоръка: Ако имате проблеми с висок холестерол, хипертония (високо кръвно налягане) или сърдечно-съдови заболявания, ограничете приема на агнешко месо или изберете по-постни парчета месо и ги приготвяйте по здравословен начин (варене, печене без добавена мазнина).

2. Хора с подагра и повишени нива на пикочна киселина

Агнешкото месо съдържа пурини, вещества, които се разграждат в организма до пикочна киселина. Пикочната киселина е нормален отпадъчен продукт, който се произвежда от разграждането на храната в организма, особено съединения, наречени пурини. При хора, страдащи от подагра или с повишени нива на пикочна киселина, прекомерният прием на пурини може да причини болезнено възпаление на ставите.

Препоръка: Хората, предразположени към подагра, трябва да избягват агнешкото месо или да го консумират в много малки количества и с повишен прием на вода, за да се насърчи отделянето на пикочна киселина от организма.

3. Хора с бъбречни заболявания

Бъбреците са от решаващо значение за филтрирането на отпадъчни продукти от кръвта, включително азотни съединения от протеините. Агнешкото месо е с високо съдържание на протеини, което може да окаже допълнително натоварване на отслабените бъбреци при хора с хронично бъбречно заболяване.

Препоръка: Ако имате проблеми с бъбреците, е важно да ограничите приема на животински протеини и да спазвате диетата, препоръчана от Вашия лекар.

4. Хора с храносмилателни нарушения

Мазното агнешко месо може да бъде трудно за храносмилане от организма, особено за хора, които страдат от:

– Рефлукс (ГЕРБ) – мазните храни могат да насърчат връщането на киселина обратно в хранопровода.

– Синдром на раздразнените черва (IBS) – агнешкото може да влоши симптомите на подуване на корема и диария.

– Заболяване на жлъчния мехур – хора без жлъчен мехур или с проблеми с жлъчната функция може да имат затруднения с храносмилането на мазни храни.

Препоръка: Ако имате чувствителна храносмилателна система, избирайте по-постни парчета агнешко месо, консумирайте го в по-малки количества и го комбинирайте с лесно смилаеми гарнитури като варени зеленчуци.