Най-ефективният начин да премахнете мазните петна от стената

Независимо дали става въпрос за мазно петно ​​по стената или за мазен след по шкафа, мазните петна сякаш се разпространяват навсякъде в кухнята. Затова по-долу са дадени някои прости методи за почистване, които ще ви помогнат да премахнете упоритите мазни петна от кухненските повърхности.

Какво НЕ трябва да готвите в тиган с незалепващо покритие

Мазни петна по стените на кухнята често се появяват, докато приготвяте храна, а маслото или мазнината могат да се разпръснат по повърхностите и да оставят упорити петна. Въпреки че почистването на тези петна може да бъде предизвикателство, има прости и ефективни начини да се отървете от тези неприятности.

Преди да започнете да използвате специални продукти, първо почистете стената с топла вода, сапун или препарат.

Използвайте мека гъба, потопете я в сместа и разтъркайте петното. След това вземете чиста кърпа, потопете я само във вода и избършете остатъците от сапун от стената. Накрая подсушете стената със суха, чиста кърпа. Ако тази процедура не даде желаните резултати, можете да добавите малко амоняк към водата и да повторите почистването.

За бели стени можете да използвате и неутрален избелващ сапун, но бъдете внимателни, защото избелините са агресивни и не трябва да се използват върху цветни стени. Също така, за стени с тапети, особено хартиени, не се препоръчва използването на избелващ сапун, тъй като може да повреди тапета.

Ако не сте успели да премахнете мазното петно ​​веднага, има няколко други метода, които можете да опитате. Единият е да поставите хартия върху петното и след това да използвате сешоар или ютия. Топлината ще помогне на маслото да попие в хартията, но трябва да сте готови да смените хартията, тъй като може да изгори.

Друг ефективен трик включва смесване на една чаена лъжичка боракс и течност за миене на съдове с два литра топла вода. Разбъркайте добре сместа и я нанесете върху гъба. Разтъркайте петното, след което избършете останалата смес с чиста, влажна кърпа и подсушете добре.

Един от неочакваните, но ефективни трикове е използването на лак за коса. Напръскайте петното с лак за коса, след което избършете мястото със суха кърпа.

Като се има предвид, че мазните петна са често срещано явление, винаги е добре да имате няколко трика в ръкава си, за да поддържате стените си чисти и безупречни.

Много често се натрупват мазни петна по стените на кухнята, особено по стената директно над печката . Това е така, защото пръските и разливите от готвене мазнини лесно се пренасят по стените. Има обаче лесен трик за премахване на мазни петна, който ще работи върху повечето стенни повърхности. Всичко, от което се нуждаете, е препарат за миене на съдове и топла вода.

Смесете течност за миене на съдове с топла вода

Накиснете мека гъба във водата и след това я изстискайте, за да отстраните излишната вода

Внимателно избършете стената с гъбата, за да премахнете мазните петна

След като петната са отстранени, избършете стената с чиста кърпа и чиста вода, след което я оставете да изсъхне по естествен път.

Почистване между шкафовете и печката

За мнозина е нормално да дезинфекцират работните повърхности след готвене. Често обаче се забравя за зоната на кухненския панел и шкафовете в близост до фурната. Тази зона събира същото количество мазнини и мръсотия, но е по-лесно да се игнорира. Важно е обаче да се почиства тази зона, тъй като с течение на времето мазнините ще се натрупат и ще оставят упорити, лепкави петна.

Чудесен съвет за премахване на мазнини и замърсявания отстрани на котлона е да използвате натурална прясна съставка. Лимоните са идеални за това. Това е проста и лесна техника, която ще остави всичко свежо и чисто.

Просто изстискайте сока на два лимона в стара чиста бутилка с пулверизатор (ако нямате бутилка с пулверизатор, разрежете лимона наполовина и го втрийте директно върху петното).

Напръскайте лимоновия сок директно върху мазното петно ​​и го оставете да кисне няколко минути

След като се накисне, избършете лимоновия сок с чиста влажна кърпа и петното би трябвало да изчезне.

След това избършете мястото с чиста кърпа или кухненска хартия.