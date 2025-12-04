Любопитно:

Лошо време в Гърция: Наводнения и свлачища (ВИДЕО)

Бурен атмосферен фронт, наречен "Байрон", нахлу с пълна сила в Гърция от юг в четвъртък, засегавайки страната както на запад, така и на изток, със силни ветрове и проливни дъждове, причиняващи наводнения и скални срутвания, пише гръцкото издание Kathimerini. В някои части на Гърция се стигна и до затваряне на училища. Междувременно кадри в социалните мрежи показват резултатите от фронта "Бойрон". 

Наводнения и срутвания

На Закинтос, на запад, властите призоваха жителите да избягват ненужни пътувания по време на бурята, след като улици бяха наводнени, а в Аликес и други части на южния Йонийски остров бяха наблюдавани няколко срутвания на скали.

Подобни проблеми са съобщени от Мани в югоизточен Пелопонес, където пожарната служба е била извикана, за да помогне за извеждането на двама души на безопасно място, след като са били заседнали при наводнение, а на жителите е било изпратено предупреждение чрез горещата линия за спешни случаи 112, в което са им препоръчани да останат на закрито.

Падащи камъни причиниха и затварянето на участък от националната магистрала, свързваща градовете Спарта и Гитио, като и двата претърпяха сериозни наводнения.

Затвориха училищата

И още по на изток, на егейския остров Родос, властите наредиха всички училища да останат затворени в петък, след като в четвъртък бяха наблюдавани интензивни наводнения, а прогнозите предупреждават за още дъждове.

На училищата е наредено да затворят в петък и в други части на страната, след като Националната метеорологична служба на Гърция актуализира своя бюлетин за извънредни метеорологични условия в четвъртък сутринта, предупреждавайки за опасни условия в поне девет региона, включително гръцката столица, докато "Байрон" се разширява на север. ОЩЕ: Река в Италия прелива: Свлачище погълна къща (ВИДЕО)

Деница Китанова
