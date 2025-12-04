Вучич зад волана: Боже, очаквам големи успехи на Сърбия и променено лице (ВИДЕО)

С нетърпение очаквам всичко, което предстои през 2026 г. Боже. Очаквам големи успехи на Сърбия и напълно променено лице на страната ни. Очаквам заедно с народа на Сърбия да гарантираме още по-добър жизнен стандарт на всички наши граждани. Това каза сръбският президент Александър Вучич, докато междувременно шофира автомобил в страната си, става ясно от видео в неговия официален профил във "Фейсбук".

Големият оптимизъм на Вучич

Изказването му идва твърде рано преди пожеланията за 2026 г., но пък се случва в последния месец на годината.

Прави впечатление обаче, че думите му показват твърде голям оптимизъм на фона на проблемите със Сръбската петролна индустрия (НИС), която в момента е подложена на американски санкции и спря работа, заради неподновяване на лиценза.

Междувременно в Сърбия продължават и протестите срещу власта, които започнаха след трагедията в Нови Сад, където загинаха десетки хора. Дори година след това недоволството на хората продължава, въпреки многобройните оставки, които вече бяха дадени.

С други думи - не става ясно откъде идва този голям оптимизъм на сръбския президент.

Задават ли се избори?

Припомняме, че преди дни сръбският президент заяви, че страната навлиза в изборна година, както и че ще имаме избори най-късно след година. Според него единственият въпрос е дали президентските избори ще се проведат заедно с парламентарните. Вучич заяви, че сега остава да се подготви за изборите и да види кой ще участва в тях, колко листи и кои кандидати.