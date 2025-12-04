България иска по-сериозно присъствие на НАТО в Черно море за възпиране на Русия

Министрите на външните работи на България, Румъния и Турция – Георг Георгиев, Оана Цою и Хакан Фидан - проведоха тристранна среща, посветена на сигурността в Черноморския регион и подкрепата за Украйна. Първите дипломати разговаряха в рамките на проведената на 3 декември в Брюксел среща на министрите на външните работи на НАТО. Страните подчертаха, че Черно море е ключов фронт за сигурността на Европа и трансатлантическата общност, а войната на Русия срещу Украйна изисква засилена координация и активен ангажимент на Алианса.

Министрите отчетоха значението на мисията на съвместната Противоминна група в Черно море (MCM Black Sea) и обсъдиха възможностите за разширяване на нейния мандат с дейности по защита на критичната подводна инфраструктура.

В рамките на срещата министър Георг Георгиев подчерта необходимостта от по-сериозно присъствие на НАТО в Черно море с цел възпиране, ситуационна осведоменост и противодействие на хибридните заплахи, идващи от Русия. Първият ни дипломат акцентира върху необходимостта от по-адаптирано прилагане на съществуващите международни правни норми и осигуряване на придвижването на съюзнически военноморски сили, когато условията за това позволяват, предадоха от външно министерство.

В допълнение, от българска страна бе изразена и тревога от дейността на руския „сенчест флот“ в Черно море, който нарушава санкциите, финансира агресията срещу Украйна и създава военни и екологични рискове в региона: 16 км петролен разлив в Босфора заради поразен от украински дронове танкер от сенчестия руски флот (СНИМКИ, ВИДЕО).

Мирът в Украйна да гарантира интересите на НАТО

Страните се обединиха около виждането, че инвестициите в сигурността на Черно море са инвестиции в сигурността на целия евроатлантически регион, което изисква тясно сътрудничество между НАТО и ЕС.

Потвърдено бе и разбирането, че всяко мирно решение на войната в Украйна следва да гарантира интересите на сигурност на страната, а така също и на съюзниците в НАТО, и да се основава на международното право и принципите на Устава на ООН.

