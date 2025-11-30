Кога е идеалното време за вечеря през зимните дни

С настъпването на зимата и по-късите дни, много от нас сменят гардеробите си, но един експерт казва, че трябва да коригираме и времето си за вечеря.

Катрин Нортън, доцент по спортни и хранителни науки в Университета в Лимерик, обясни, че по-ранното хранене през зимните месеци може значително да подобри настроението, метаболизма и цялостното ни здраве, според Daily Mail.

В статията си за The Conversation, Нортън отбелязва, че хората са склонни да се хранят по-късно по това време на годината, но за да поддържат вътрешния си биологичен часовник, известен като циркаден ритъм, те трябва да правят обратното.

„С наближаването на зимата, обръщането на внимание на това кога се храните може да бъде също толкова важно, колкото и какво ядете. Съобразяването на времето за хранене с естествените ритми на тялото ви може да помогне за стабилизиране на енергията, настроението и съня ви“, каза тя.

Тя добави: „Храморазпределението, отделянето на хормони (включително тези, които помагат за съня и храносмилането) и дори броят на калориите, които изгаряте през деня, следват циркадни ритми.“

Идеалното време, което много хора не харесват

Съветът ѝ звучи разумен, докато не чуете препоръчителното време за вечеря, особено ако работите от 9:00 до 17:00 часа и имате дълго пътуване до вкъщи. Професор Нортън съветва да приключите с вечерята „в идеалния случай между 17:30 и 19:00 часа или поне два до три часа преди лягане“.

Това е трудно за мнозина. Например, анкета на YouGov от 2020 г. установи, че 34% от британците вечерят между 18:00 и 19:00 часа, докато 23% се хранят между 19:00 и 20:00 часа.

Какво казва науката?

Научно е доказано, че по-късното хранене може да е вредно за здравето. Все повече изследвания в областта на „хронното хранене“ показват, че „кога се храним може да е почти толкова важно, колкото и какво ядем“.

Нортън цитира проучване, което установява, че хората, които вечерят в 22:00 часа, имат 20% повече скокове на кръвната захар и изгарят 10% по-малко мазнини от тези, които се хранят в 18:00 часа.

Тя също така подчерта голям анализ на 29 проучвания, които потвърждават ползите от по-ранното хранене, по-малкото хранения и консумацията на по-голямата част от калориите по-рано през деня. Това включва по-голяма загуба на тегло и подобрени метаболитни маркери като по-ниско кръвно налягане, нива на кръвна захар и холестерол – фактори, които, когато са повишени, увеличават риска от фатални инфаркти.

Тя подчерта, че храненето непосредствено преди лягане трябва да се избягва, тъй като други изследвания го свързват с повишен риск от затлъстяване и диабет тип 2.

Гъвкавост пред строги правила

Въпреки че научните доказателства подкрепят по-ранното хранене, професор Нортън подчертава, че човек не бива да бъде роб на строги правила.

„Истинският ключ е намерението – да правите избори, които служат на вашето здраве, а не твърди правила, които създават стрес. Най-здравословният ритъм е този, който е в съответствие както с вашата биология, така и с вашия начин на живот. Така че, вместо твърди правила, мислете за времето за хранене като за гъвкав инструмент в инструментариума си за хранене. Истинският фокус трябва да бъде върху храненето с намерение“, добави тя.

Това означава, че трябва да вземете предвид целите си, като например отслабване или подобряване на спортните постижения, колко често тренирате и какво е реалистично предвид вашия график.

„Ако ядете след 21:00 часа през повечето вечери и се събуждате уморени или сънят ви е по-малко спокоен, експериментирането с по-ранно хранене може да е полезно. Но ако спортувате късно или се храните на публично място, това също е добре – фокусирайте се върху качеството с течение на времето, избирайки по-леки, по-балансирани ястия и оставяйки я поне два до три часа преди лягане“, заключи тя.