Турция строи подводница, докато продава боен кораб на Румъния

Турция е започнала строителството на първата местна подводница (MILDEN), добавяйки, че Анкара е завършила и първата си продажба на корвета на съюзник от НАТО, като е подписала споразумение с Румъния, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на Министерство на отбраната на Турция и материал на "Ройтерс". Информацчията идва на фона на тревогите на страната за сигурнростта в Черно море предвид атаките с дронове по кораби.

Членката на НАТО Турция, която увеличи производството в отбранителната си промишленост и намали зависимостта си от чуждестранни доставчици, заяви миналата седмица, че изпълнителите са започнали изграждането на нейния местен военноморски разрушител за противовъздушна отбрана TF-2000. Той ще бъде част от планираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“.

„След построяването на първия блок от разрушителя на противовъздушната отбрана TF-2000 в нашето командване в корабостроителницата в Истанбул, в командването в корабостроителницата в Гьолчук започна строителството на първия тестов блок от нашата Национална подводница (MILDEN),“ добавиха още те.

Сделката с Румъния

На седмичния си брифинг министерството заяви, че компанията ASFAT, действаща под негова юрисдикция, е подписала споразумение с Министерството на отбраната на Румъния за износ на една лека корвета „Акхисар“, което е първата подобна продажба от Турция на съюзник от НАТО. ОЩЕ: Турция се тревожи за сигурността в Черно море: Обърна се към НАТО