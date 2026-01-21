Ново изследване разкрива защо някои хора понасят настинки по-лесно от други

Ново изследване на учен и от Медицинския факултет на Йейлския университет показва, че не самият вирус на настинка (риновирус) определя тежестта на симптомите, а начинът, по който тялото ни реагира на инфекцията.

Изследването е публикувано в престижното списание Cell Press Blue и представлява едно от най-подробните проучвания до момента за това как имунната ни система първоначално решава дали обикновената настинка ще остане безобидна или ще се развие в сериозен здравословен проблем.

Ключът се крие в ранния имунен отговор на организма , т.е. в това как носната лигавица реагира на вируса.

Водещият изследовател, д-р Елън Фоксман, отдавна изучава имунния отговор към респираторни вируси. Личният ѝ опит я мотивира да се посвети на тази област – малкият ѝ син има астма, а най-честият спусък за пристъпите е риновирусът. Досега се смяташе, че алергиите предизвикват астматични пристъпи, но съвременните методи за откриване показват, че риновирусът е основният виновник.

Учените създали в лаборатория модели на човешка носна лигавица, имитиращи истинска тъкан, и ги заразили с риновирус. Използвайки съвременни методи, като например едноклетъчно РНК секвениране, те установили, че ако носните клетки бързо произвеждат интерферон – протеин, който спира разпространението на вируса – инфекцията остава локализирана и причинява леки симптоми. В такива случаи по-малко от два процента от клетките са заразени, така че заболяването почти не се усеща.

Въпреки това, при хора с по-слаб интерферонов отговор, вирусът се разпространява много повече, активирайки по-силни възпалителни процеси, които водят до повишено производство на слуз, увреждане на дихателните пътища и по-тежки симптоми, особено при хора с астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

„Не самият вирус определя тежестта на заболяването – нещо в самото тяло диктува изхода от инфекцията“, казва Фоксман.

Учените сега искат да открият защо някои хора естествено имат по-силен интерферонов отговор, докато други не - което би могло да отвори вратата за нови терапии, които биха предотвратили драматичните клинични картини на настинките.