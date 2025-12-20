Прекомерно изпотяване: Стрес, хормони или нещо по-лошо

Прекомерно изпотяване: Дали е стрес, хормони или нещо по-лошо? Отговори на водещи психиатри

Тялото се охлажда чрез изпотяване. Но когато то стане твърде много, е непредсказуемо или кара хората да се чувстват неудобно в социални ситуации, много хора се тревожат мълчаливо: Дали нещо не е наред с мен?

Д-р Минакши Джайн, старши консултант в отделението по психиатрия в болница „Амрита“ във Фаридабад, споделя, че приема много пациенти, които идват с тревожност, панически атаки или проблеми със съня. Но това, което ги притеснява най-много, е, че се потят твърде

Какво е изпотяване, свързано с тревожност?

В клинични условия, изпотяването, свързано с тревожност, има специфичен модел. Обикновено се появява бързо, не поради физическа активност, а поради очакване, например преди среща, по време на социални контакти или на многолюдни места. Дори когато навън е хладно, дланите стават лепкави, лицето се зачервява или потта просмуква дрехите. Това не е измислено или преувеличено. Когато сте тревожни, тялото ви преминава в режим „борба или бягство“, който освобождава хормони на стреса, които карат потните жлези да работят твърде усилено, особено в дланите, стъпалата, лицето и подмишниците.

Но не всяко прекомерно изпотяване е причинено от проблеми с психичното здраве и това е важна разлика. Много пациенти смятат, че са „прекалено тревожни“, но телата им може да им казват нещо друго. Промените в хормоните, особено по време на перименопаузата и менопаузата, могат да предизвикат внезапни горещи вълни и нощно изпотяване, които са много подобни на симптомите на тревожност. Проблемите с щитовидната жлеза също могат да причинят изпотяване, което не спира, заедно с промени в теглото, сърцебиене или невъзможност за справяне с топлината. Важно е да не се нарича всеки случай свързан със стрес без пълна медицинска оценка от гледна точка на психичното здраве.

За какво да внимавате

Това, което д-р Джайн предлага, е да обърнете специално внимание на нощното изпотяване. Тревожността може да затрудни съня и да ви накара да се чувствате неспокойни. Въпреки това, обилното нощно изпотяване, което изисква многократна смяна на дрехи или чаршафи, може да е признак на инфекции, хормонален дисбаланс или други медицински проблеми. Ако се потите предимно през нощта и отслабвате, имате температура или се чувствате уморени без причина, никога не бива да го пренебрегвате.

Лекарствата също може да са част от това. Някои антидепресанти, лекарства против тревожност и дори обикновени болкоуспокояващи могат да ви накарат да се потите повече като отрицателен ефект. Пациентите обикновено не искат да казват нищо за това, тъй като смятат, че не е голям проблем. Всъщност, неконтролираното изпотяване от лекарства може да затрудни придържането към терапията и да понижи качеството на живот. Промените често са възможни.

Разрушаване на табуто

Д-р Джейн разкрива, че едно важно нещо, което казва на пациентите си, е, че изпотяването поради тревога е реално, управляемо и не е признак на слабост. Терапията, стратегиите за управление на стреса и, когато е необходимо, лекарствата могат да помогнат много със симптомите. Да се ​​научите да разпознавате неща, които ви дразнят, като кофеин, недоспиване или прекалено много умствена стимулация през цялото време, също може да помогне много.

Грижите за психичното здраве работят най-добре, когато работят едновременно с грижите за физическото здраве. Ако изпотяването не спира, влошава се или е придружено от други физически симптоми, лекар и експерт по психично здраве трябва да работят заедно, за да разберат какво се случва. Идеята не е да се избира между „ум“ и „тяло“, а да се види колко тясно са преплетени те