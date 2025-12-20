Прекомерно изпотяване: Стрес, хормони или нещо по-лошо

Прекомерно изпотяване: Дали е стрес, хормони или нещо по-лошо? Отговори на водещи психиатри
Тялото се охлажда чрез изпотяване. Но когато то стане твърде много, е непредсказуемо или кара хората да се чувстват неудобно в социални ситуации, много хора се тревожат мълчаливо: Дали нещо не е наред с мен?
Д-р Минакши Джайн, старши консултант в отделението по психиатрия в болница „Амрита“ във Фаридабад, споделя, че приема много пациенти, които идват с тревожност, панически атаки или проблеми със съня. Но това, което ги притеснява най-много, е, че се потят твърде
Какво е изпотяване, свързано с тревожност?
В клинични условия, изпотяването, свързано с тревожност, има специфичен модел. Обикновено се появява бързо, не поради физическа активност, а поради очакване, например преди среща, по време на социални контакти или на многолюдни места. Дори когато навън е хладно, дланите стават лепкави, лицето се зачервява или потта просмуква дрехите. Това не е измислено или преувеличено. Когато сте тревожни, тялото ви преминава в режим „борба или бягство“, който освобождава хормони на стреса, които карат потните жлези да работят твърде усилено, особено в дланите, стъпалата, лицето и подмишниците.
Но не всяко прекомерно изпотяване е причинено от проблеми с психичното здраве и това е важна разлика. Много пациенти смятат, че са „прекалено тревожни“, но телата им може да им казват нещо друго. Промените в хормоните, особено по време на перименопаузата и менопаузата, могат да предизвикат внезапни горещи вълни и нощно изпотяване, които са много подобни на симптомите на тревожност. Проблемите с щитовидната жлеза също могат да причинят изпотяване, което не спира, заедно с промени в теглото, сърцебиене или невъзможност за справяне с топлината. Важно е да не се нарича всеки случай свързан със стрес без пълна медицинска оценка от гледна точка на психичното здраве.
За какво да внимавате
Това, което д-р Джайн предлага, е да обърнете специално внимание на нощното изпотяване. Тревожността може да затрудни съня и да ви накара да се чувствате неспокойни. Въпреки това, обилното нощно изпотяване, което изисква многократна смяна на дрехи или чаршафи, може да е признак на инфекции, хормонален дисбаланс или други медицински проблеми. Ако се потите предимно през нощта и отслабвате, имате температура или се чувствате уморени без причина, никога не бива да го пренебрегвате.
Лекарствата също може да са част от това. Някои антидепресанти, лекарства против тревожност и дори обикновени болкоуспокояващи могат да ви накарат да се потите повече като отрицателен ефект. Пациентите обикновено не искат да казват нищо за това, тъй като смятат, че не е голям проблем. Всъщност, неконтролираното изпотяване от лекарства може да затрудни придържането към терапията и да понижи качеството на живот. Промените често са възможни.
Разрушаване на табуто
Д-р Джейн разкрива, че едно важно нещо, което казва на пациентите си, е, че изпотяването поради тревога е реално, управляемо и не е признак на слабост. Терапията, стратегиите за управление на стреса и, когато е необходимо, лекарствата могат да помогнат много със симптомите. Да се научите да разпознавате неща, които ви дразнят, като кофеин, недоспиване или прекалено много умствена стимулация през цялото време, също може да помогне много.
Грижите за психичното здраве работят най-добре, когато работят едновременно с грижите за физическото здраве. Ако изпотяването не спира, влошава се или е придружено от други физически симптоми, лекар и експерт по психично здраве трябва да работят заедно, за да разберат какво се случва. Идеята не е да се избира между „ум“ и „тяло“, а да се види колко тясно са преплетени те