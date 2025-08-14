Резитба на смокинята, с която ще удвоите реколтата

Подрязвайте смокиновите дървета, когато са в период на покой , два пъти годишно - в началото на пролетта и късната есен. Те са в покой през цялата зима, но можете да ги подрежете веднага щом листата на тези широколистни дървета паднат от клоните през есента.

Има няколко причини, поради които резитбата на обикновените смокинови дървета е полезна:

Смокиновото дърво ( Ficus carica ) е атрактивно растение, което може да даде много ядливи плодове чрез правилна резитба. Освен увеличеното производство на плодове, има и други причини да използвате ножици за подрязване на растението си, особено ако го отглеждате в малък двор или в саксия.

Подрязването премахва по-старите издънки и стимулира нови. Дърво с повече нови издънки ще бъде по-здраво.

Ако смокиновото ви дърво е в саксия, то може да го надрасне без правилна резитба.

Чрез правилна резитба ще можете да съберете повече плодове.

Премахването на издънки - повредени, мъртви или болни клони - е чудесна грижа за дърветата. Стандартна практика е също така да се „отваря“ короната чрез резитба, за да се насърчи циркулацията на въздуха.

Как да подрязваме смокинови дървета

С първата си резитба намалете размера на растението наполовина. На този етап вие тренирате дървото, като го правите по-компактно.

През втората година резитбата трябва да продължи процеса на обучение. Вие създавате основна рамка, която ще определи формата на дървото до края на живота му.

Уверете се, че избраните от вас клони са равномерно разпределени, така че да имат достатъчно място за растеж.

Започвайки от третия сезон, премахнете всички нови клони, които биха се конкурирали с плодната дървесина. Изберете клоните, които растат от плодната дървесина и искате да запазите.

Отстранете тези, които растат под ъгъл по-малък от 45 градуса спрямо главния клон. Те растат под неустойчив ъгъл и ще бъдат слаби.

Подрежете плодните дървета с една трета по дължина, за да поддържате растението компактно.

Съвет за резитба

Винаги носете ръкавици, за да се предпазите, докато подрязвате. Когато режете смокиново дърво, ще излезе млечен сок, който може да раздразни кожата.

Подрязвайте смокиновите дървета, когато са в период на покой , два пъти годишно - в началото на пролетта и късната есен. Те са в покой през цялата зима, но можете да ги подрежете веднага щом листата на тези широколистни дървета паднат от клоните през есента.

Особено важно е да подрязвате новозасадена смокиня през първия ѝ период на покой. Ако чакате твърде дълго, растежът на растението ще започне да ви изпреварва. Най-лесно е да се установи желаната форма, когато дървото е младо.

Причината за избора на период на покой за резитба на смокинови дървета е, че те са едни от „кървящите“ дървета (дървета, които отделят течност при отрязване). Това кървене увеличава вероятността от заболяване. Патогените имат възможност да влязат в растението през раната. Но по време на покой се наблюдава по-малко кървене, отколкото в други периоди, което го прави най-безопасното време за резитба.

3 съвета за отглеждане на смокини

В по-топъл климат отглеждайте смокиново дърво на частична сянка; в по-хладен климат го отглеждайте на пълно слънце.

Смокиновите дървета достигат височина от 3 до 6 метра или повече (9 метра е често срещано в топлите климатични условия), но можете да ги поддържате по-малки чрез резитба.