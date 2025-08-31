Само 1 минута на ден: Tова китайско упражнение събужда тялото и жизнената енергия

Как се изпълнява упражнението? Самото упражнение е много просто:

Упражнението китайски шейк или шейк е източник на младост и енергия. А именно, само една минута сутрешен китайски шейк раздвижва цялото тяло - упражнението отключва сила и енергия, когато не можете да се събудите, а голям плюс е, че стартира лимфен дренаж и премахва излишната вода. Просто трябва да се изправите и да се отдадете на треленето си.

В китайската практика се обръща специално внимание на разклащането, пляскането с ръце, потупването ... Всички тези упражнения имат свойството на лимфен дренаж, а китайските практикуващи ги наричат ​​упражнения на младостта и дълголетието, защото активират енергията чи - основната енергия на живота, здравето, младостта и дълголетието.

Разтърсването, пляскането с ръце и потупването помагат за ускоряване на енергията и лимфата, тъй като те могат да застоят в краката и ръцете поради твърде много седене и малко движение. А поради застоя на лимфата се появяват умора, сънливост, липса на сила и енергия, кожата се възстановява по-бавно, а имунната система отслабва.

Ето защо китайското разклащане дава ефект на лимфен дренаж, премахва излишната вода, дава прилив на енергия, а също така прави лицето по-свежо и по-отпочинало. Ето защо казват, че то стартира извора на младостта и енергията . Вижте какъв вид китайска гимнастика е нежната зора.

Как се изпълнява упражнението? Самото упражнение е много просто:

Застанете изправени.

Крака на ширината на раменете.

Ръце до тялото.

Вдишайте и започнете леко да разклащате краката и таза си.

Постепенно включете ръцете и цялото си тяло в разтърсването.

Като цяло, всяко разклащане е хаотично и се извършва интуитивно; самото тяло трябва да ви каже как да се разклащате.

Разклащайте така около 1 минута. Упражнението е много ободряващо, затова е по-добре да го правите сутрин.

Китайското ходене стяга стомаха

Вече е известно, че кардио-упражненията са номер едно за отслабване на цялото тяло и корема и че буквално изгарят мазнини, но има и много китайски упражнения , които топят мазнини без да се движат - такава е популярната китайска гимнастика, наречена „топене на мазнини“, която се основава на леки движения, дали невероятни резултати.

Едно такова е китайското ходене , при което дори не е нужно да повдигате краката си от пода, а по време на упражнението усещате, че мазнините се изгарят, отоците изчезват и храносмилането се подобрява.

По време на тренировката пулсът активно се увеличава , вие навлизате в зоната на изгаряне на мазнини и активно стягате корема, като изгаряте висцерални мазнини.

Упражненията активно помагат за подобряване на храносмилането, защото вдигаме ръцете си нагоре.

Също така, работете върху стойката си, което ще стегне деколтето, шията и овалното лице.

По този начин, повдигането на ръцете ви нагоре също ще подобри формата им.

Голям плюс на тази практика е, че благодарение на активната работа на мускулите, тя ускорява движението на лимфата, премахва излишната вода и намалява отоците, което също стяга фигурата.

За да направите упражнението:

Застанете изправени.

Изпънете ръцете си нагоре.

Краката ви трябва да са приблизително на ширината на раменете.

И започнете да ходите: повдигате левия си крак на пръстите, като повдигате петата от пода, но не повдигате стъпалото напълно.

И след това бързо спуснете левия крак напълно и повдигнете десния крак.

И така ходите бързо, докато стоите неподвижно, като редувате повдигането на краката си на пръсти за около 1 минута.

Постепенно увеличавайте времето, прекарано в упражнението, до 15-20 минути.

Упражнението се изпълнява с доста бързо темпо.

Някои редуват това ходене с обикновено ходене, защото е трудно да държат ръцете си вдигнати в продължение на 20 минути.