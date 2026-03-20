Скоро местим стрелките: Всичко, което трябва да знаете за лятното часово време

На 29 март 2026 г. България преминава към лятното часово време. Промяната ще стане в нощта срещу неделя в 03:00 ч., когато стрелките на часовниците се преместват с един час напред и става 04:00 ч. Както всяка година, целта е по-добро използване на светлата част от деня в периода от пролетта до есента, докато през останалите месеци се прилага астрономическото, или зимното време.

Как и кога се сменя времетo

Преминаването към лятно часово време през 2026 г. ще се случи в нощта срещу 29 март. В 03:00 ч. часовниците се преместват с един час напред. Практиката се прилага ежегодно, като връщането към зимното време става в последната неделя на октомври.

Практиката за смяна на часовото време съществува повече от век и първоначално е въведена с идеята за икономия на енергия. Един от ранните поддръжници на тази концепция е британецът Уилям Уилет, който още през 1902 г. предлага въвеждането ѝ. Първите държави, които официално прилагат лятно часово време, са Германия и Австро-Унгария през 1916 г., водени от необходимостта да пестят ресурси по време на война. Малко по-късно към тях се присъединява и Великобритания.

Лятното часово време в България

В България първите опити за въвеждане на лятно часово време датират от 1919 г., но без траен резултат. Реалното му прилагане започва на 1 април 1979 г. От 1999 г. страната следва общоевропейското правило - преминаване към лятно време в последната неделя на март в 03:00 ч. и връщане към зимно време в последната неделя на октомври в 04:00 ч.

Основната цел на смяната е по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на хората, което би трябвало да доведе до по-ниски разходи за осветление. В днешно време обаче ефектът върху икономията на енергия е все по-оспорван.

Как ни се отразява

Смяната на часовото време може да се отрази неблагоприятно на част от хората, особено на тези с хронични заболявания, сърдечни проблеми или високо кръвно налягане. Нарушеният сън, повишеният стрес и трудната адаптация към новия режим често водят до спад в концентрацията и работоспособността. В комбинация с пролетната умора ефектът може да се усеща още по-силно.

За по-лесно адаптиране специалистите препоръчват повече движение, разходки на открито и излагане на естествена светлина, особено в сутрешните часове. Поддържането на добър режим на сън, приемът на достатъчно вода и балансираното хранене също могат да помогнат на организма да се приспособи по-бързо.

Дебатът за бъдещето на часовото време

През последните години все повече държави и организации поставят въпроса за премахване на смяната на часовото време. Дебатът се води между потенциалните икономически ползи и влиянието върху здравето на хората. Засега обаче единно решение на европейско ниво няма, а практиката продължава да се прилага.