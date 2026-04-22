Ново проучване, публикувано в списание Nutrients, доказва, че умерена доза портокали може да е от полза за хора със стеатен черен дроб. Въпреки че има ограничения, проучването предполага положителна промяна в маркерите за здравето на черния дроб.

Откриването става само след медицински прегледи, тъй като симптомите му са тясно свързани с диабет и затлъстяване. Така че, едва когато здравословните проблеми се влошат, повечето хора търсят медицински прегледи, за да установят причината, и случайно откриват, че дори имат мастен черен дроб. Въпреки че мастният черен дроб от първа степен е обратим, здравословните проблеми, които възникват поради него, могат да повлияят на ежедневното ви функциониране и да причинят пречка за това колко здравословно се чувствате.

Въпреки че естествените хранителни интервенции работят най-добре, когато са комбинирани с физическа активност и годишни медицински прегледи за наблюдение на чернодробната функция, ново проучване разкрива положителните въздействия върху здравето на портокалите Navelina. Този специфичен сорт портокали, когато се консумират цели, помага за намаляване на вредните ефекти на стеатоза на черния дроб.

Какво е установило новото проучване върху мастния черен дроб

Има предишни проучвания върху портокалите Navelina и техните положителни ефекти върху хора със стеатен черен дроб. Новото проучване се фокусира върху 60 участници на възраст 30-65 години с неалкохолно стеатно чернодробно заболяване , които са били набрани от клиниката по хранене на Националния институт по гастроентерология. Участниците са били разделени на две групи, като едната група е консумирала 400 г портокали "Navelina" дневно в продължение на 4 седмици, а другата не.

Забележка : Портокалите бяха изядени цели, а не под формата на сок, от определена част от групата участници, тъй като това запазва фибрите и антиоксидантите на максимално ниво.

Може ли ежедневната консумация на портокали наистина да е от полза за омазнен черен дроб? Ново проучване казва „да“Ново проучване, публикувано в списание Nutrients, доказва, че умерена доза портокали Navelina може да е от полза за хора със стеатен черен дроб. Въпреки че има ограничения, проучването предполага положителна промяна в маркерите за здравето на черния дроб.

Защо портокалите могат да помогнат на черния дроб

Портокалите могат да помогнат на черния дроб , тъй като могат да подобрят цялостното вътрешно функциониране, като осигуряват на тялото дозата съединения и свойства, които могат да причинят проблем, дължащ се на мастен черен дроб. Ето кои точно аспекти на портокалите Navelina могат да помогнат за подобряване на мастния черен дроб:

Богат на флавоноиди и полифеноли, които намаляват натрупването на мазнини около здравите чернодробни тъкани.

Подпомага метаболизма на мазнините и намалява оксидативния стрес, които са две от основните причини, водещи с течение на времето до омазняване на черния дроб.

Настоящите доказателства съвпадат с предишни проучвания върху портокалите, като например проучване, публикувано в списание Heliyon , че плодове като портокалите Navelina съдържат биоактивни фитосъставки, които намаляват нездравословното отлагане на мазнини в тялото.