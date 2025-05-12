Смяна на щрангове в панелен блок

Предполагам, че смяната на щрангове вълнува доста собственици на жилища в сгради старо строителство. Всички тръби за студена и топла вода, за канализацията са метални. Корозията си е свършила работата и вертикални и хоризонтални тръби са за смяна. Това поставя трудна задача пред мен как да се справя с подмяната на тръбите?

На общо събрание предложих на съкооператорите си да направим едновременно смяна на щранговете във входа, но до съгласие не се стигна. Сега трябва сам да се справя и веднага се насочих към интернет. За моя радост открих много фирми, които предлагат тази услуга. Поразрових се из сайтовете на няколко фирми и се спрях на една, за която имах информация от мой приятел. При установения контакт се разбрахме за всичко, което ме интересуваше. Цялата дейност по снабдяване с тръби и всичко, което е необходимо за смяната на тръбите да бъде осигурено от фирмата, както и монтирането.

Преди да започнат работа в жилището ми аз осведомих домоуправителя в кой ден трябва да спре водата за да си свършат работата майсторите. Живея на последния етаж и не ми се наложи да безпокоя съседи заради канализацията. Смяната на щрангове стана много бързо. Професионалистите се оказаха отговорни и опитни, а техническото им оборудване беше съвременно.

Сериозен проблем им създаде отстраняването на старите метални тръби, защото съседа под нас е със стари тръби и отстраняването на шранговете от моето жилище трябваше да става много внимателно за да се запази част от съседските тръби за връзка с новите мои тръби. По предложение на специалист от фирмата ми бяха монтирани тръби от полипропилен, съобразени с изискванията за канализационната система и с преноса на топла и студена вода.

Смяната на щрангове приключи в рамките на един работен ден. Всички отпадъци бяха почистени от работниците и извозени на сметището. За нас остана само да се разплатим и да благодарим, че се реши много важен за жилището ни проблем. Смяната на щрангове осигури спокойствие и комфорт в дома ни. Отпадна вечния ни проблем – отпушване на канали, а водата подобри качеството си и се нормализира нейното налягане.