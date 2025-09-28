Тази често срещана грешка в тоалетната причинява запек

Борите ли се със запек? Дори след като сте проверили всички условия, включително балансирана диета, упражнения и хидратация, ако все още се борите със запек, проблемът е някъде другаде. Гастроентеролог, обучен в Харвард и Станфорд, разкри, че това е често срещана причина за запека и грешка, която всички допускаме. Чудите се каква е тя? Седенето с плоски крака създава ректално извиване, което затруднява движението на червата. Той съветва повдигането на коленете над бедрата с помощта на столче, за да се изправи ректумът, имитирайки клек, за незабавно облекчаване на напрежението.

Какво да ядете, пиете и избягвате, за да избегнете запек?

Запекът е често срещан храносмилателен проблем. Чувството за запушване не е нормално; въпреки това, милиони хора страдат от него. Няколко фактора, включително лошо хранене, липса на упражнения, някои лекарства и заболявания, допринасят за запека. Д-р Саураб Сети, гастроентеролог от Калифорния, обучен в Харвард и Станфорд, предупреждава, че често срещаният навик за тоалетна може да е причината за проблемите с червата.

Да, навиците за тоалетна имат огромно влияние върху начина, по който изпразвате червата си. Според д-р Сети, често срещан навик за тоалетна причинява запек при повечето хора.

Гастроентерологът с над 25 години клиничен опит си спомни за пациентка, която дошла в кабинета му с оплаквания от хроничен запек. „Имах една пациентка, която дойде в кабинета ми с оплаквания от постоянен запек и напъване. Тя се хранеше с фибри, пиеше вода и правеше всичко както трябва.“

И така, каква е причината за запека? Тогава д-р Сети попитал пациентката за нея „да опише как седи на тоалетната“. Той скоро открил виновника за запека. Това била позицията ѝ на седене на тоалетната.

И така, какво не беше наред с позицията на седене на пациентката? „Тя седеше нормално на западна тоалетна“, сподели лекарят в бюлетин. Чудите се какво не е наред с това, защото всички го правят?

Е, проблемът е в самата „нормална“ позиция на сядане в западната тоалетна.

„Когато седите с крака, стъпили плътно на пода, тялото ви не е в правилната позиция, за да изпразва лесно червата ви. Ректумът ви има извивка, която затруднява преминаването на изпражненията“, обяснява гастроентерологът.

Решението наистина е лесно. Д-р Сети препоръчва да следвате тези стъпки:

Поставете малко столче под краката си, докато сте в тоалетната

Повдигнете коленете си над бедрата

Това изправя завоя и улеснява протичането на всичко

„Източните тоалетни естествено ви поставят в клекнала позиция, поради което хората в тези страни имат по-малко запек. Вие по същество имитирате тази позиция“, добавя той.

Ако се борите със запек , дори след балансирана диета, богата на фибри, и активен начин на живот, помислете за позицията си на седене. „Опитайте това още тази вечер. Повечето хора виждат резултати веднага. Край на напъването. Край на седенето там в продължение на 20 минути“, уверява д-р Сети.