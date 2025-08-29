Тази вкусна закуска е много полезна за хормоналния баланс

Започването на деня с правилната закуска може да окаже силно влияние върху цялостното ви здраве, особено що се отнася до хормоналния баланс. Експертите подчертават, че консумацията на богати на хранителни вещества, противовъзпалителни ястия сутрин помага за регулиране на ключови хормони като инсулин, прогестерон и естроген, като същевременно повишава енергийните нива и подобрява настроението. Диетологът Ловнит Батра сподели три варианта за закуска, предназначени да поддържат хормоналното здраве. Това са ястия, които правят повече от това просто да задоволяват вкусовите ви рецептори.

„Топ 3 идеи за противовъзпалителна закуска за хормонален баланс“, пише Ловнийт в публикацията си в Instagram.

Просо

Просото е богато на желязо (помага в борбата с умората), калций (подпомага менструалния цикъл) и триптофан (аминокиселина, която естествено повишава настроението). Тиквените семки и лененото семе добавят магнезий, омега-3 мастни киселини и лигнани – хранителни вещества, за които е известно, че поддържат критичния баланс между прогестерон и естроген.

Ловнийт споделя бърза рецепта за здравословната купа: Варете просо (1/4 чаша) с вода (1/2 чаша), докато стане гладка каша, добавете щипка канела, ако желаете, и след това поръсете с печени ядки и семена за хрупкавост и допълнителни хранителни вещества.

Палачинки със сладки картофи и канела

Палачинките от сладки картофи са революционен избор за засищащ, но здравословен избор. Сложните въглехидрати и витамин А, съдържащи се в сладките картофи, спомагат за увеличаване на производството на прогестерон. Известна със своите противовъзпалителни свойства, канелата помага и на жени с хормонален дисбаланс като PCOS, като подобрява инсулиновата чувствителност.

Бързо приготвяне: Намачкайте сварени сладки картофи, смесете ги с бадемово мляко, овесено брашно и канела и изпечете малки палачинки в кокосово масло или гхи до златисто кафяво.

Тези ястия не само задоволяват глада ви; те също така помагат за стабилизиране на кръвната захар, насърчават хормоналния баланс и активно намаляват възпалението. Ловнит Батра завършва публикацията си, като казва, че вземането на обмислени решения сутрин може да помогне на жените да поддържат енергията, репродуктивното си здраве и общото си благополучие през целия ден.

Моринга, просо и чатни

Следващото в списъка на Ловнийт е моринга с просо и чили, друг лек и мощен вариант. Морингата съдържа кверцетин и изотиоцианати, съединения, за които е известно, че намаляват възпалението и подобряват инсулиновия баланс. Това ястие поддържа стабилни нива на кръвната захар, като същевременно подпомага здравето на щитовидната жлеза, когато се комбинира с просо, нискогликемична зърнена култура, богата на фибри и магнезий.

Чътнито с амла, което се приготвя с мента и кориандър, добавя витамин С и полифеноли, които повишават имунитета и помагат за детоксикацията на естрогена.

Бързо приготвяне: Смесете чатнито, оформете тънко тесто с баджрата и морингата, изпечете го като палачинка и сервирайте с дипа от чатни.