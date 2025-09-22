Техниката „пилот“ ви приспива за 2 минути, дори при стресови условия

Добрият сън е основата на здравословния живот и за съжаление е и безсмислено желание за много хора, които имат проблеми със съня и трудности със заспиването.

Въпреки че добрият сън не е гаранция за добро здраве, той помага за поддържането на много жизненоважни функции. Една от най-важните от тези функции може би е да осигури на клетките и тъканите възможност да се възстановят от износването на ежедневието. Основни възстановителни функции в тялото, като възстановяване на тъканите, мускулен растеж и синтез на протеини, се осъществяват почти изключително по време на сън.

Лошият сън е свързан с много медицински състояния, включително затлъстяване.

Много други заключения за ролята на съня за поддържането на здравето са резултат от изучаването на това какво се случва, когато хората и другите животни са лишени от съня, от който се нуждаят. Например, учените са открили, че недостатъчният сън може да причини здравословни проблеми, като променя нивата на хормоните, участващи в процеси като метаболизъм, регулиране на апетита и реакция на стрес.

Има техника, която пилотите използват, предвид факта, че са постоянно в движение, сменят часови зони и че понякога им е много трудно, независимо колко са уморени, да заспят. Тази тяхна техника за заспиване стана вирусна в социалните мрежи.

Нарича се техниката „Алфа мост“ и е разработена от ВМС на САЩ, за да помогне на пилотите да заспят бързо. Психологът и треньор по психично здраве Ерика Тербланш е отговорна за популяризирането на тази техника в TikTok, където обяснява във видеоклип как да се приложи техниката „Алфа мост“ в няколко прости стъпки.

Основата на техниката за релаксация и сън Алфа мост е базирана на съзнателното дишане и алфа мозъчните вълни – тези, които се генерират, когато умовете ни са отпуснати, но все още будни, което обяснява самото име.

Накратко, това е когнитивна дейност, която изпитваме преди да заспим и която е свързана със състояния на дълбоко спокойствие. Целта на тази техника е бързото възстановяване на баланса на автономната нервна система – частта от периферната нервна система, която контролира функциите на вътрешните органи, като сърцето, стомаха, червата и някои мускули.

Как се прилага тази техника?

Техниката включва извършване на определени движения на очите и контролиран процес на дишане, които заедно водят до естествен процес на успокояване и заспиване. Тази техника ни позволява да „хакнем“ мозъка си, което е особено полезно, когато не можем да заспим на ново място, като например хотел, влак, самолет или в непозната среда.

Ето стъпките, които трябва да следвате:

Настанете се удобно в леглото или на стол.

Затворете очи и бройте до 30. Когато приключите с броенето, мозъкът ви трябва да се чувства малко по-спокоен, а клепачите ви – по-тежки.

Отворете леко клепачите си, като полумесец, и бройте до 5.

След това затворете отново напълно очи и бройте до 30.

Отворете леко клепачите си, като полумесец, и бройте до 5.

Затворете отново очи и се съсредоточете върху дишането си, като обръщате внимание на въздуха, който влиза и излиза от носа ви.

„Повечето хора заспиват още през първия цикъл“, каза треньорът по психично здраве.