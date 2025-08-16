За какво трябва да внимавате, когато купувате боровинки

Едновременно сочни и сладки, боровинките са едни от най-популярните плодове в щанда с продукти. Те са също така вкусни и универсални и могат лесно да се включат в печива, напитки и солени ястия, само за да назовем няколко. Нещо повече, боровинките се рекламират като суперхрана от години, благодарение на впечатляващия им списък с ползи за здравето.

Произхождащи от Северна Америка, боровинките са малки, кръгли плодове, които растат по храсти . Те са роднини на много други горски плодове, включително червени боровинки, брусници и боровинки.

Хранителни и здравословни ползи

Боровинките са наречени суперхрани и суперплодове от няколко проучвания и не е чудно защо.

Антиоксиданти

Сочните плодове са едни от най-добрите източници на антиоксиданти – полезни съединения, които се борят със свободните радикали – казва Ейми Мойер, магистър по образование, регистриран диетолог, LDN, CCMS, регистриран диетолог и доцент в Университета на Северна Каролина в Грийнсборо. В случай, че имате нужда от опресняване: Свободните радикали са вредни молекули, които увреждат ДНК и клетките. Вътрешните телесни процеси произвеждат естествено някои, докато други идват от фактори на околната среда като замърсяване на въздуха и тютюнев дим, казва Мойер. Ако свободните радикали се натрупат в тялото, това може да причини оксидативен стрес , основен фактор за хронични заболявания като рак и сърдечни заболявания. Антиоксидантите (като тези, които се намират в боровинките) обаче могат да се борят със свободните радикали и да намалят оксидативния стрес, проправяйки пътя за подобрено здраве.

Боровинките са известни с високото си съдържание на антоцианини, антиоксидантен растителен пигмент , който придава на някои плодове и зеленчуци емблематичния им лилаво-син оттенък. Мойер обяснява, че антоцианините са особено забележителни поради неврозащитните им ползи, включително подобрена двигателна и когнитивна функция. Боровинките съдържат също антиоксиданти като полифеноли, витамин C, кверцетин и танини, което води до богат коктейл от полезни хранителни вещества.

Фибри

Освен това, малките плодове са добър източник на фибри, предлагайки приблизително 3,6 грама на чаша, казва Мойер. Те съдържат както разтворими, така и неразтворими фибри; разтворимите фибри абсорбират вода в червата, докато неразтворимите не. Разтворимите фибри (които се разтварят във вода) могат да помогнат за понижаване на високия холестерол , рисков фактор за сърдечни заболявания, докато неразтворимите фибри (които не се разтварят във вода) могат да помогнат за облекчаване на запек или нередовна дефекация, отбелязва Мойер. Излишно е да се казва, че за толкова малък плод, впечатляващата боровинка със сигурност заслужава репутацията си на суперхрана.

Пазаруване на боровинки

Ако сте готови да добавите боровинки към седмичното си меню, има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато ги пазарувате. Освен че купувате през сезона, търсете плодове с гладка, плътна и твърда кора, което показва високо качество, казва Мишел Хол, инструктор-готвач в Училището по кулинарни изкуства „Огюст Ескофие“. „Ако купувате боровинки в мидена черупка, уверете се, че всички са твърди“, добавя тя.

Дори ако едно зрънце е мухлясало, спукано или сбръчкано, това може да означава, че плодовете изобщо не са пресни или сочни, казва Хол. Докато сте там, изберете боровинки с тъмнолилави или наситено сини нюанси, които представляват оптимална зрялост, добавя тя.

Как да ядем боровинки

Що се отнася до консумацията на боровинки, няма граници. Яденето им сурови на шепа е ненадминато, но те също така мигновено подобряват основните ястия, включително парфе, смутита, зърнени храни и овесени ядки. Боровинките имат и много други приложения - ето някои от най-добрите начини да ги консумирате.

Печене с боровинки

„Ако искате да използвате плодовете в печени изделия (например торта или мъфини ), следвайте съвета на Хол и разбъркайте замразените боровинки в една супена лъжица универсално брашно (извадено от вашата рецепта), преди да ги добавите към тестото като последна стъпка. Това предотвратява спукването им и добавя допълнителна влага, докато се пекат. „Също така ще имате по-чисто на вид и по-равномерно изпечено тесто“, обяснява Хол.

От кифлички и мъфини до палачинки, чипс и пайове, вижте нашата вкусна колекция от рецепти с боровинки.

Солени ястия

Опитайте да включите боровинки в барбекю сос. Както обяснява Стефани Уайт , готвач инструктор в Училището по кулинарни изкуства „Огюст Ескофие“, сладко-киселият вкус на боровинките ще допълни подправката. Можете също да добавите пресни боровинки към салати като сочен топинг или пушен компот от боровинки с пушена сьомга и багета като предястие, предлага Хол. За сладко ястие с пикантен вкус, боровинковите пиероа са любими - и не забравяйте да добавите бързо сладко от боровинки към чинията си със сирена.

Напитки

В отдела за напитки, боровинките са отлични за замразяване на кубчета лед, запарване във вода или чай или варене на обикновен сироп , казва Хол. Обичаме да добавяме замразени боровинки в смутита за бърз тласък на сладост и хранителност.