Задух при изкачване на стълби - кога е опасен?

Чувството за задух след изкачване на един или два етажа стълби е често срещано при хора от всички възрасти и форми на тялото.

Възниква въпросът дали това е нормална реакция на организма към стрес или сигнал, който изисква медицински преглед.

Експертите посочват, че макар краткотрайният задух по време на физическо натоварване обикновено да не е опасен, има ситуации, които изискват допълнително внимание, пише Huffington Post .

Физиологичен отговор на усилие

Катеренето по стълби е интензивна физическа активност, която натоварва тялото значително повече, отколкото ходенето по равна повърхност.

Изследванията показват, че тази дейност изисква до девет пъти повече енергия от седенето. По време на физическо натоварване метаболитните нужди от кислород се увеличават, което води до засилена работа на сърцето и белите дробове, за да се осигури адекватно снабдяване с кислород на мускулите.

„Чувството за задух след изкачване на стълби е нормална физиологична реакция. Тялото е подложено на по-големи натоварвания, работата е по-интензивна и с нея нуждата от кислород“, обясни Катрин Полгирс, лекар по семейна и спортна медицина.

Карл Ериксон, експерт по спортна медицина в клиниката Майо, е съгласен, добавяйки, че подобна реакция е очаквана.

„По същество вие повдигате собствената си телесна маса срещу гравитацията. Всяка стъпка е биомеханично подобна на клек или напад, което е значително по-напрегнато от ходенето“, добави Ериксон.

Интензивността на задуха зависи от редица фактори, от скоростта на изкачване до носенето на допълнителна тежест.

Кога задухът е причина за безпокойство?

Въпреки че задъхването е очаквана реакция, е изключително важно да се разпознае кога то надхвърля границите на нормалната физиологична реакция. Ако ви отнеме до две минути, за да възстановите дишането си и след това се чувствате добре, вероятно няма причина за безпокойство. Експертите обаче предупреждават за няколко признака, които изискват повишено внимание.

Първият предупредителен знак е, ако задухът е ново явление или ако интензивността му се влошава с времето.

„Най-важното е да не се правят прибързани заключения за сериозно заболяване, но също така не бива просто да се приписва симптомът на лошо физическо състояние“, посочва д-р Полгирс.

Внезапната промяна в способността за понасяне на физическо натоварване е нещо, което лекарите приемат сериозно.

Друг важен показател е времето, необходимо за възстановяване.

„Времето за възстановяване е надежден индикатор. Нормално е дишането да е учестено в продължение на една до две минути, но ако ускореното дишане продължи повече от три минути, това може да е обезпокоително“, каза Ериксон.

Също така, задухът никога не трябва да се пренебрегва, ако е придружен от други симптоми като болка в гърдите, главоболие, промени в зрението, замаяност, палпитации, гадене или подуване на краката и глезените. Такива симптоми могат да показват по-сериозни здравословни проблеми, включително сърдечни и белодробни заболявания (като астма, ХОББ или сърдечна недостатъчност), анемия или заболяване на щитовидната жлеза.

Начини за подобряване на физическата издръжливост

Ако искате да направите изкачването на стълби по-малко натоварващо, решението, стига да няма медицински пречки, е редовната физическа активност.

„Тялото се адаптира към изискванията, които му поставяте. Така че, ако редовно практикувате изкачване на стълби, ще ви стане по-лесно“, обясни Ериксон.

Укрепването на мускулите на долната част на тялото е ключово за по-лесното изкачване на стълби. Упражнения като клекове и повдигания на стъпала ще увеличат силата и издръжливостта.

Освен това, подобряването на общата сърдечно-съдова форма чрез дейности като бързо ходене, колоездене или плуване също ще помогне за намаляване на умората. Препоръчва се поне 150 минути умерена аеробна активност седмично.

Д-р Полжиерс съветва постепенен подход. Не е нужно веднага да се подлагате на големи усилия като изкачване на петия етаж. Вместо това, физическата форма трябва да се изгражда постепенно и по устойчив начин, било то чрез по-чести разходки, градинарство или чрез съзнателно избиране на стълбите пред асансьора.

Ако забележите, че задухът ви се влошава, продължава необичайно дълго време или е съпроводен от други тревожни симптоми, препоръчително е да потърсите медицинска помощ.