Спорт:

Товарен кораб потъва край нос Калиакра, тече спасителна операция

16 ноември 2026, 11:58 часа 877 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Товарен кораб потъва край нос Калиакра, тече спасителна операция

В Морския спасителен координационен център във Варна в 9:15 часа е получен сигнал за бедствие от екипажа на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. В сигнала е съобщено, че корабът потъва, съобщиха от Министерството на транспота и съобщенията.

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По данни на сайта maritime.bg няма данни съдът да е станал обект на военен удар. Екипажът е спасен. 

Към мястото на инцидента са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) – два български, един румънски и един турски. Действията се координират от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

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В операцията са включени и два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които ще извършат наблюдение и разузнаване на района.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и е с 12-членен екипаж. Корабът пътува от Тулча, Румъния, към Египет и превозва близо 3 тона насипна пшеница.

 

 

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Черно море потъване товарен кораб
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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