"Баба Алино" не е защитена зона: Инвеститорът КУБ наруши мълчанието

Парк "Баба Алино" не "гора" и не е "защитена зона" - това е частна собственост. Твърдението е на "Корпорация КУБ" - украинската компания, чието име нашумя със строителството в местността, за което са подавани сигнали и има сериозни данни, че може да е незаконно. Откакто скандалът гръмна истински, "Корпорация КУБ" запази мълчание - досега.

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Ето какво гласи пълното съобщение:

Поради засиления медиен интерес към строителния проект на Forest Club, ръководството на компанията публикува следната информация:

Уважаеми колеги,

Преди всичко бихме искали да се извиним на медиите и гражданите, че не успяхме да отговорим на всички получени през последните дни въпроси.

В момента дейността на компанията е блокирана от мащабни проверки. Нашият екип е изцяло ангажиран със събирането, систематизирането и предоставянето на компетентните органи на пълния обем документация, с която сме работили. Това изисква време и концентрация, но е наш приоритет. Ние съдействаме пълноценно на всяка инспекция и ще продължим да го правим.

Осъзнаваме, че тези административни спорове включват реални хора – семейства, закупили жилища в проекта със собствени средства и по силата на съществуващи договори. Затова компанията е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Нашата цел е да не оставяме купувачите сами да се справят с бюрократичната система и да им осигурим достъп до адекватна правна защита.

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Също така смятаме, че е необходимо да направим няколко конкретни уточнения относно самия парцел.

Баба Алино не е "гора" в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно между 2022 и 2024 г. Всички документи се преглеждат от компетентните органи и сме уверени, че това окончателно ще изясни правния статут на земята.

Ще продължим да информираме обществеността за всеки следващ етап от тази ситуация.

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