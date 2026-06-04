Дидо Дънката, свидетелства и още скандали: Сагата "Баба Алино" и разплитането ѝ

"Оказа се, че по време на срещата с г-н Бузев, че нашите сгради не фигурират в кадастралния план на града. Няма ли да отидете – не, аз няма да отида там. Впоследствие ни прати при Сергей Иванов" - това са думите на семейство, поискало да си вземе имот в парка "Баба Алино", което говори пред БНТ. Г-н Бузев е главният архитект на Варна Владимир Бузев.

От семейството твърдят, че са били заплашени от "Корпорация КУБ": Знаем къде работите, отделно потърпевшите разказаха и показаха документи за искания от тях имот, които според тях са фалшиви. Но в крайна сметка "Корпорация КУБ" връща парите на семейството – защото то се е убедило, че нещата не са както трябва.

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Сюжети: "Баба Алино" 2.0 и Дидо Дънката

Междувременно, арх. Стоян Петков, бивш главен архитект на Варна и общински съветник от ГЕРБ, настоя, че същият инвеститор почнал да строи и на 200 метра от сегашния комплекс в "Баба Алино". За този строеж няма заповед за едродървесната растителност, проект и разрешение са издадени на една и съща дата. Като няма заповед, това е незаконно, незаконно е и, че няма разпореждане за компенсаторно залесяване, заяви общинският съветник от ГЕРБ. За какво изглежда става въпрос, ВИЖТЕ ОЩЕ: "Баба Алино" 2.0: Сателитен поглед има ли още един скандал, както твърди бившият кмет на Варна Иван Портних (СНИМКИ)

На въпрос защо чак сега са се сетили, той отрече и посочи, че въпроси са зададени във Варненския общински съвет. Арх. Петков беше питан и как той не е разбрал какво става, след като е бил и главен архитект на Варна – той се оправда, че бил временно на поста, в периода 19 юни – 13 ноември, 2023 година. Добави и, че почнало премахване на дървета в "Баба Алино" с разрешителен документ от 26 октомври, 2023 година. И отхвърли обвинения на варненския кмет Благомир Коцев, че е имало реклами за жилищата – така се правело "на зелено", без още дори да има същинско разрешение.

СНИМКА: Павел Попов, БГНЕС

Депутатът Павел Попов, който беше временно изпълняващ длъжността на кмет на Варна, докато Благомир Коцев е в ареста, отговори, че поне арх. Петков не е казал това, което казва "неговият партиен началник Иван Портних" - че нямало нито една сложена тухла. Имало е реклама за продажба на почнали да се строят имоти. Кметът на Варна (Благомир Коцев) бездейства 3 години, отвърна арх. Петков. "Това е пикантно – че може да се появи град без никой да го види, но съвсем не е вярно", поясни Попов и добави, че действията по строителството са почнали преди поне 2 години. "Докато се опитвахме да спрем строежите, там е продължило да се строи", каза Попов и изрази увереност, че инвеститорът е имал покровителство и ако има истинско разследване, ще се стигне до национално ниво.

За снимката му с Олег Невзоров, Попов посочи, че тя е направена на централния площад във Варна и Невзоров му е бил представен като отпечатал буквално флаерите за събитието-изложба на украинското посолство – на тази снимка Попов е в качеството си на временен кмет на Варна и стои до украинската посланичка Олеся Илащук. Депутатът добави, че чак месец и половина-два по-късно е излязла информация, че Невзоров е таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев. "Допускам, че неговите собствени неволи" са станали една от причините за делото, добави Попов по адрес на Невзоров. "Имам подозрения и кой е брокерът – Дидо Дънката. Неговите връзки с Борисов и Пеевски са добре известни, той е покровител на една местна партия в Общинския съвет", продължи той пред Българската национална телевизия. И твърди, че една от кандидатките от тази формация рекламирала инвестиционния проект на Невзоров и "Корпорация КУБ".

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Изпитах на гърба си натиска, на който е подложен Благомир Коцев – да се одобряват инвестиционни проекти. Натискът е от инвеститори, търсещи одобрение дори без да са изпълнени всички законови изисквания, каза още Попов. "Не всички са равно виновни, не е така - Благомир Коцев и администрацията му са били основното препятствие пред незаконното строителство", подчерта Попов.

"По никакъв начин не смятам, че съм нарушил закона. Смятам, че от депутатският имунитет има смисъл" - думите на Попов при въпрос ще си свали ли имунитетът, ако това бъде поискано от прокуратурата за целите на разследването.