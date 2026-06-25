Благомир Коцев: Криза с боклука във Варна няма да има

Криза с боклука във Варна няма да има, каза пред журналисти кметът Благомир Коцев, цитиран от БТА. И в момента няма криза, а незадоволителна услуга, твърди той. Коцев подчерта, че администрацията се опитва да разреши проблема, включително с налагане на глоби на фирмата, която се занимава със сметопочистването на града. За съжаление подписаният от предишния кмет договор не е достатъчно добър за Общината заради ред клаузи в него, допълни Коцев. Той обаче бе категоричен, че варненци могат да бъдат спокойни, че до криза няма да се стигне, въпреки изтичането на споразумението на 5 юли и липсата на нов избран изпълнител на дейността. Има решения, които могат да се ползват в такава ситуация, докато процедурата по избор на фирма тече, допълни Коцев. По думите му единият вариант е да се удължи настоящият договор. Още: Варна е заплашена от криза с боклука, по-голяма от тази в София

Вариант Б

Другият път е да се направи междинна процедура за избор на фирма до окончателното приключване на процедурата по закона за обществените поръчки. Кой от двата вариант ще бъде изпълнен, ще стане ясно няколко дни преди изтичането на настоящия договор, посочи Коцев.

Снимка БГНЕС

Поръчката за нов изпълнител бе обявена през тази година, тъй като по обективни причини дълго време не бях на работното си място, припомни още кметът. Той допълни, че администрацията е работила по подготовката за разкриване на процедура за избор на изпълнител, но той е искал да се увери лично, че документите са направени максимално добре. Още: Обрат: ВАС върна ключова поръчка за почистването в София

Към момента само са индикирани заявилите участие в обявената поръчка - шест фирми, но ценовите им оферти не са отворени, каза още Коцев. По думите му едната е обжалвала процедурата, но Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отхвърлила претенциите ѝ.

Най-вероятно ще има и още обжалвания, тъй като този тип поръчки представляват сериозен интерес за фирмите и водят до сериозна конкуренция, допълни кметът. Той обаче изтъкна, че Общината има готовност да се справи с почистването на града, независимо от обстоятелствата. Още: По-малко отпадъци, по-ниски разходи: 1,7 млн. лв. са спестени от сметоизвозване