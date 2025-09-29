До училище: Питбули убиха куче и нахапаха мъж

Три кучета от породата питбул са разкъсали друго куче във Варна, съобщи БНР. Собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е възникнал миналата седмица до Средно училище "Елин Пелин" в града, но за него съобщиха преди минути от Областната дирекция на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

ОЩЕ: Искал да го убие: Питбул нахапа жестоко 4-годишно дете

Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция.

Домашен питбул нападна и нахапа тежко 4-годишно дете преди няколко месеца в столичния квартал "Надежда". До нападението се стигнало, след като момиченцето и баба му отишли на гости на съседка. Още при влизането кучето нападнало детето, което оцелява по чудо и е с тежки наранявания. Налагат се и няколко операции. Лекарите, които оперирали малката Мирослава, казали на майка ѝ, че питбулът е искал да убие детето ѝ.