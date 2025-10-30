Любопитно:

Временният кмет на Варна остава на длъжността до средата на ноември

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на община Варна до 11 ноември, съобщиха от пресслужбата на администрацията в крайморския град. Те уточняват, че разпореждането на кмета Благомир Коцев кой да бъде на поста е от тази сутрин. Заповедта е на основание отпуск на Коцев от 31 октомври до 11 ноември включително. Копия от нея са изпратени до председателя на общинския съвет и до областния управител на Варна.

От задържането на Коцев на 8 юли това е третата му заповед да бъде заместван докато е в отпуск. За изпълняващ функциите бе определян Павел Попов.

"Коцев ще бъде освободен"

На въпрос защо настоящата заповед е до 11 ноември, Павел Попов посочи, че до тази дата кметът Благомир Коцев ще бъде освободен от ареста. По думите му задържането му няма как да продължава, след като бъде прекратено следствието и отпаднат мотивите кметът да е в ареста. "До сега аргументите бяха, че ако е с друга мярка за неотклонение, той може да повлияе на следствието, след като няма следствие, няма и на какво да влияе", посочи Попов.

Той уточни, че това е предположение от негова страна, а не ново решение по казуса с варненския кмет. Ако все пак освобождаването на Коцев не се случи, той ще продължи да изпълнява задълженията си пряко, каза още Попов, но не коментира дали в такъв случай Варна ще бъде управлявана дистанционно.

Виолета Иванова
