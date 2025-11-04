Сигнал за отстраняването на Благомир Коцев като кмет: ОИК проверява отпуската му

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна иска информация от Oбщина Варна и от Общинския съвет за полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев. Поводът е сигнал от Дамян Христов, който е поискал информация за отпуската на кмета Коцев и дали дългият период на отсъствието му не е основание да се иска прекратяване на неговия мандат, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Докато е в ареста: Благомир Коцев спечели дело срещу Общинския съвет и засега си връща отнети права

Председателят на ОИК Велин Жеков заяви, че след като справката бъде получена, комисията ще обсъди казуса.

В момента изпълняващ функцията кмет на Варна е Павел Попов, като заповедта за заместване изтича на 11-ти ноември. А от политическия кръг на ПП-ДБ и ориентираните като дясно мислене граждани вече предупредиха нееднократно, че всичко с ареста на Коцев се прави с цел той да бъде свален от поста си на кмет и да се търси пробив на дуото Пеевски-Борисов във властта във Варна.

ОЩЕ: Временният кмет на Варна остава на длъжността до средата на ноември

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли по обвинение за корупция. В края на октомври Комисията за противодействие на корупцията предяви на кмета на Варна и защитника му всички материали по делото. Защитникът на Коцев поиска прекратяване на наказателното производство срещу него, както и отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ.

ОЩЕ: Само свидетелски показания без нито едно доказателство: Защитата на Благомир Коцев поиска прекратяване на делото

"Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва", каза адвокат Лулчева.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Бизнесменът Ивайло Маринов беше освободен още през юли, от началото на октомври Кателиев и Стефанов са под домашен арест.