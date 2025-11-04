Войната в Украйна:

Сигнал за отстраняването на Благомир Коцев като кмет: ОИК проверява отпуската му

04 ноември 2025, 11:25 часа 251 прочитания 0 коментара
Сигнал за отстраняването на Благомир Коцев като кмет: ОИК проверява отпуската му

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна иска информация от Oбщина Варна и от Общинския съвет за полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев. Поводът е сигнал от Дамян Христов, който е поискал информация за отпуската на кмета Коцев и дали дългият период на отсъствието му не е основание да се иска прекратяване на неговия мандат, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Докато е в ареста: Благомир Коцев спечели дело срещу Общинския съвет и засега си връща отнети права

Председателят на ОИК Велин Жеков заяви, че след като справката бъде получена, комисията ще обсъди казуса.

В момента изпълняващ функцията кмет на Варна е Павел Попов, като заповедта за заместване изтича на 11-ти ноември. А от политическия кръг на ПП-ДБ и ориентираните като дясно мислене граждани вече предупредиха нееднократно, че всичко с ареста на Коцев се прави с цел той да бъде свален от поста си на кмет и да се търси пробив на дуото Пеевски-Борисов във властта във Варна.

ОЩЕ: Временният кмет на Варна остава на длъжността до средата на ноември

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли по обвинение за корупция. В края на октомври Комисията за противодействие на корупцията предяви на кмета на Варна и защитника му всички материали по делото. Защитникът на Коцев поиска прекратяване на наказателното производство срещу него, както и отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ.

ОЩЕ: Само свидетелски показания без нито едно доказателство: Защитата на Благомир Коцев поиска прекратяване на делото

"Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва", каза адвокат Лулчева.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Бизнесменът Ивайло Маринов беше освободен още през юли, от началото на октомври Кателиев и Стефанов са под домашен арест.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Варна кмет Благомир Коцев информация 2025
Още от Варна
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес