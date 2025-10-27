"Не му е мястото там": Проверка за строителство на деретата, отиващи в "Св. св. Константин и Елена"

Натъкваме се предимно на строителни и битови отпадъци, полагани са тръби, неясно как оразмерени, има и мостови съоръжения, очевидно непредвидени да поемат високи води. Това каза инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район", който съобщи какво показват проверките на дирекцията по деретата на Черноморието ни. Проверките почнаха заради трагедията в курортното селище "Елените".

Димитров призна, че преди влизането в комплекса "Св. св. Константин и Елена", на няколко места имало тръби в дерета, които не трябва да са там. И още – на едно от местата имало и савак, "който не му е мясото там", стана ясно от думите на експерта.

В някои случаи установяваме строителство и покриване на речни корита. Покриването не е забранено от закона, но трябва да стане с определени законови разрешения – а засипването е категорично забранено, уточни Димитров. И каза, че ще има предписания за установяване на проводимост, ще има и сезиране на компетентните органи за незаконно строителство, добави той пред БНТ.

За тези участъци, където има намалена водна проводимост, ще бъдат издадени предписания. Ще има и глоби. А там, където има отпадъци и боклуци, ще има сезирани на съответните органи да се намесят, добави Димитров.

