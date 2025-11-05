Със съдебни решения за Ценко Чоков: Искат ново сваляне на Благомир Коцев от кметския пост

След като преди ден Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна иска информация за полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев заради сигнал от гражданин с името Дамян Христов, то в сряда втори сигнал с нови доводи е бил изпратен до ОИК - този път от Биляна Якова-Атанасова, управлявала от 2013 до 2023 г. проваления проект "Интегриран градски транспорт на Варна" на стойност 115 млн. лв.

В жалбата интересно е цитирана практика на Върховния административен съд, според която кметовете на населени места не могат да прехвърлят в следваща година неползваната част от годишния си платен отпуск и нямат право на неплатен. Цитираната практика е от делото срещу отстранения преди години кмет на Галиче Ценко Чоков, а в момента Благомир Коцев ползва именно неплатен отпуск.

Припомняме, че срещу въпросната Биляна Якова-Атанасова администрацията на Коцев подаде сигнал в прокуратурата, а в хода на разследването срещу варненския кмет тя се яви като прокурорски свидетел.

Прилики и разлики

За разлика от първия сигнал, подаден в понеделник, с който се искаше проверка за ползваните от Коцев отпуски, този път сигналът на Якова съдържа директно искане за прекратяване на правомощията му като кмет на Варна, пише "Дневник". "Подавам настоящия сигнал с цел извършване на проверка относно продължителното отсъствие на кмета на Община Варна Благомир Коцев, както и за предприемане на незабавни действия по предсрочно прекратяване на неговите правомощия", пише Якова.

Тя иска Общинската избирателна комисия "да провери и установи, че към 1 август 2025 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев неоснователно не изпълнява задълженията си повече от един месец". Освен това Якова иска комисията "незабавно да излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев", на основание на цитирани текстове от ЗМСМА.

