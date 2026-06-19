"Не се къпете на Офицерския плаж във Варна": РЗИ предупреди

Морската вода в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна е със завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи. Това са установили проверките на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), коите се извършват традиционно през летния сезон. Според данните на здравната инспекция водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона.

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Заради неблагоприятните резултати инспекцията е отправила предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Освен това инспекцията предписва и поставяне на трайна указателна табела на лесно достъпно място в близост до водите за къпане на плажа с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено.

От областна администрация допълват, че със свое писмо до кмета на Варна Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков указва още днес да се постави предупредителна табела.

В началото на юни миналата година, по данни РЗИ, морската вода в целия регион беше отлична за къпане, с изключение на Офицерския плаж.