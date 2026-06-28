"По-притеснително от Баба Алино": Главният секретар на МВР намекна за незаконно строителство в свлачищен район на Варна

"В целия казус установихме нещо доста по-притеснително от случая Баба Алино. В район "Приморски" от 2019 до 2023 са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Те са десетки пъти повече, отколкото удостоверенията, издадени в други райони на Варна", коментира главният секретар на МВР Любомир Николов в предаването "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с незаконния град край Варна.

Той обърна внимание, че това е район, наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставка впоследствие и за други инциденти, на които станахме свидетели в други курорти по пример на Елените през миналата година.

"Това означава, че в един голям период от време съответни общински служители са си затваряли очите", каза главният секретар на МВР.

На въпрос дали ще има арести, главният секретар на МВР добави, че иска да се ограничи с шумните арести, а да проведе първо тихите издирвателни мероприятия.

"Много по-добре е съответните служители, отколкото ние да влизаме, да я намираме и да ги разследваме тях. Могат да участват като свидетели, а не като участници в престъпна схема", каза той по отношение на служителите в местната администрация във Варна.

Кой е човекът на Невзоров на терен?

Николов посочи, че Олег Невзоров е ползвал така наречените посредници, с които е предавал парични средства на съответните общинари, които по принцип са се възползвали от тези неистински документи.

"На свобода е, предстоят оперативно-издирвателни мероприятия, предстоят нови разпити и на лица, които не се намират на териоторията на България, а техните свидетелски показания са особено важни. Говорим за украински гражданин, който най-вероятно след неговите показания могат да станат повече от един. Той е свързващото звено между паричните потоци и общината", каза главният секретар на МВР.

По думите му става въпрос за човекът на Невзоров, който е работил на терен.

Според него този човек може да бъде свързан с евентуалния умисъл на Невзоров.

"С документите, с които разполагаме, считаме, че този човек временно е пребивавал на територията на България, но е напуснал страната доста преди да се вдигне този медиен шум", добави още Николов. ОЩЕ: 25 задържани по аферата "Баба Алино", петима са общински служители