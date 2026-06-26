25 задържани по аферата "Баба Алино", петима са общински служители

Разследването на аферата "Баба Алино" във Варна се разраства, като вече са задържани 25 души, сред които петима общински служители. На част от арестуваните предстои да бъдат повдигнати обвинения, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Голяма част от вчерашната полицейска операция се проведе в администрацията на район "Приморски", откъдето през 2023 г. са издадени фалшивите удостоверения за търпимост, използвани при опитите за узаконяване на незаконното строителство в комплекса "Баба Алино". Още: Заради Баба Алино: Полиция влезе в район Приморски във Варна

Арестуваните

Министърът отказа да потвърди дали сред задържаните е кметът на район "Приморски", като заяви, че имената ще бъдат обявени едва след повдигането на обвинения.

По думите на Демерджиев разследването вече не се ограничава единствено до незаконното селище, а разкрива данни за по-широка схема на корупционни практики в Община Варна.

"Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна. Събират се доказателства. Повече от десетки са разпитани и са събрани подробно доказателства за незаконни практики - те ще бъдат докрай изяснени, отговорниците ще бъдат предадени на прокуратурата", заяви той. Още: Евродепутат избухна за Баба Алино: Ще съдя всеки, който замесва семейството ми

Според министъра проверките обхващат период от две до четири години назад, когато започват да се появяват документите, с които е правен опит незаконното строителство да бъде узаконено.

Демерджиев посочи, че събраните доказателства сочат участие не само на редови служители, но и на хора на ръководни позиции в общинската администрация.

"Покрай документите стана ясно, че някой от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУБ", каза той.

По думите му разследващите са установили, че издаването на удостоверения за търпимост е било трайно установена практика, а не единичен случай. Още: Организирана група е стояла зад незаконния "град" край Варна

"Документите за търпимост, които се ползват при незаконно строителство, не са практика, прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община", заяви вътрешният министър.

Невзоров е проговорил

Като ключова фигура по случая е бил разпитан основателят на компанията инвеститор в комплекса "Баба Алино" Олег Невзоров. Според Демерджиев украинският бизнесмен е дал подробни показания, които засягат както схемите около строителството, така и други теми.

"Той е дал показания, доста ясни и подробни. Говори основно за хора, през които са създавани корупционни практики, които директно не са служители на община Варна", каза министърът.

По думите му Невзоров е предоставил "доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и за ДАНС". Още: Хайде поименно: Времето си тече, Олег Невзоров и Баба Алино стоят засега на трупчета

Успоредно с това се проверява и произходът на средствата, използвани за инвестициите на Невзоров. Разследването има международен обхват и проследява парични потоци, които излизат извън пределите на България.

"Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България", заяви Демерджиев.

Той подчерта, че работата на разследващите продължава с цел да бъдат установени всички участници в схемата, включително хората на най-високите нива, участвали във вземането на решения.