Разкриха нов незаконен старчески дом край Варна

Незаконен дом за възрастни хора е установен в местността "Ален мак" край Варна. Той работи под формата на стаи за гости. При направената проверка служители от "Икономическа полиция" и на Агенцията за качеството на социалните услуги са установили, че в помещенията са настанени и се полагат грижи за възрастни хора, без необходимите за дейността документи и без лиценз.

Собственичката на дома е заявила, че има разрешение за работа, издадено от Община Варна през 2022 г., съобщи БНТ. Според проверяващите, обаче, то е невалидно.

Възрастните хора са изведени от дома. Сред тях не е имало нито един в тежко състояние.

За случая е сезирана Районната прокуратура във Варна. Образувано е досъдебно производство.