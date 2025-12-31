В Новогодишната нощ: Варненци с безплатен градски транспорт

Кабинетът подаде оставка:

31 декември 2025
В празничната новогодишна нощ ще бъде осигурен безплатен градски транспорт във Варна, съобщиха от пресцентъра на Общината. Ще бъдат обслужвани осем линии между кварталите и центъра на града. Ще работят автобусите с номера 7, 31, 17, 12, 22 и 148, както и тролейбусите 82 и 83. Безплатното пътуване ще започне от 22 часа. Последните рейсове в посока кварталите ще бъдат след 2,15 след полунощ, предаде БТА.

Синя зона

През празничните дни „Синята“ и „Зелената“ зона няма да работят. Паркирането в тях ще бъде безплатно от днес до 4 януари включително. Ще продължи издаването и зареждането на карти за градския транспорт. От общинското предприятие „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“ уточняват, че ще работи само пунктът, който се намира в центъра на Варна, до училище „Димчо Дебелянов“. Днес работното му време е до 16,30 часа. На втори, трети и четвърти януари пунктът ще обслужва клиенти от 8 до 18,30 часа. Той няма да работи само на 1 януари. 

Дежурни екипи

От дружеството „Енерго Про“ АД допълниха, че през почивните дни ще бъдат осигурени 66 дежурни екипа, които ще реагират при евентуални проблеми с електрозахранването в областите. Дежурствата са денонощни, а екипите разполагат с високопроходими автомобили и специализирана техника.

